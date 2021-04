1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 01 Abril 2021

El concejal Metropolitano de Quito, Omar Cevallos, insiste en que el alcalde capitalino, Jorge Yunda, debe renunciar a su cargo por la investigación judicial en torno a las supuestas irregularidades en la adquisición de pruebas para la detección del Covid-19.

“Yo he manifestado que el alcalde debe renunciar. Es una administración ineficiente y se vienen dos años cruciales en los que no va a tener la capacidad de sacar adelante la ciudad (…) La ciudad no está bien atendida”, dijo en entrevista con Primera Plana.

Por otro lado, señala que no ve posibilidad política que esta instancia destituya a Jorge Yunda; para ello, se necesitan al menos 14 votos de los 21 concejales, es decir mayoría calificada. "No veo una posibilidad política de remover al alcalde de Quito mediante votación en el Concejo Metropolitano".