Jueves, 07 Enero 2021

La empresa pública Correos del Ecuador debía entrar en liquidación en noviembre del año pasado y, a la par, el Ministerio de Telecomunicaciones debía realizar gestiones para designar a un nuevo operador que ofrezca el servicio postal universal y garantizar que este servicio no se suspenda.

El Gobierno decidió en mayo del año pasado que esta entidad debía liquidarse, por considerarla ineficiente, junto con otras siete estatales. El Ejecutivo cuestionó que el 80% del presupuesto de la institución se destine a salarios.

A casi siete meses del anuncio, Correos del Ecuador aún no entra a fase de liquidación y opera a media llave, lo que ha generado malestar entre los usuarios. Algunos no saben si la empresa sigue funcionando y optaron por usar servicios de paquetería privada.

Y quienes han seguido usando los servicios de Correos, por ser más económicos, tienen problemas porque sus paquetes no aparecen.

Nieves Tello, de Guayaquil, cuenta que su madre envió dos paquetes en septiembre pasado, desde Alemania. Uno era para ella y otro para su hermano. El paquete de su hermano llegó en noviembre, pero el de ella no aparece. “He ido más de cinco veces a preguntar a Correos, un funcionario me dijo que ya no pierda el tiempo, que seguro se perdió”, lamentó.

Stalin Silva, en cambio, espera un paquete que compró vía Internet en enero del 2020. “Era ropa para bebé y medicinas, seguro ya no me servirá nada si es que llega”, contó.

En el informe Opciones para garantizar la continuidad del Servicio Postal Universal. Escisión de la Empresa Pública Correos del Ecuador, del 9 de diciembre pasado, al que este Diario tuvo acceso, la Gerencia de Correos reconoce que desde mayo se ha hecho más difícil la prestación del servicio.

En el informe, el gerente de Correos, Byron Madera, dijo que hay poco personal operativo, mal estado de autos, deudas con proveedores y aerolíneas y otros. En el confinamiento hubo menor flujo de operaciones, por lo que pudo soportar de manera mínima la gestión del servicio. Pero conforme se va normalizando el mercado postal, “no se cuenta con personal suficiente para operar en condiciones de calidad y eficiencia”, reconoce la institución.

En este escenario, Correos planteó crear una nueva firma pública y que la actual se liquide. Para esto se requiere que un Decreto. Según el plan, Correos se encargaría de liquidar activos y pasivos. Y la nueva firma estatal ofrecería el servicio postal universal. Para esto, se plantea contratar a una empresa externa para la distribución de la paquetería hasta la última milla.



