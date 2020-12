1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 08 Diciembre 2020

En rueda de prensa realizada este lunes 7 de diciembre instituciones municipales y estatales presentaron los resultados de los operativos de seguridad desarrollados por el feriado por la fundación de Quito estuvieron presentes: César Díaz, secretario general de Seguridad y Gobernabilidad; Juan Zapata, director general del ECU911; Daniela Valarezo, intendenta general de Policía de Pichincha y Alain Luna, comandante de la Policía.

César Díaz indicó que 4 900 funcionarios municipales trabajaron en labores de acompañamiento e intervención directa. Se desarrollaron 277 operativos en las 9 administraciones zonales y los resultados fueron: 6 fiestas clandestinas; 144 aglomeraciones, 4 escándalos públicos; 188 retiros de libadores; 144 exhortos por no uso de mascarilla; 8 733 desalojos a comerciantes autónomos no regularizados; 1407 exhortos a personas que no cumplieron las medidas de bioseguridad; 14 aprehensiones de presuntos delincuentes; 220 verificaciones del Permiso Único de Comercio Autónomo y Licencia Única de Actividades Económicas -LUAE-

En cuanto a emergencias, Díaz explicó que las entidades del eje de la seguridad atendieron 9 situaciones de emergencia que dejaron 1 persona herida por la deflagración de GLP en Tumbaco y 1 persona fallecida por caída de altura.

Las emergencias registradas fueron las siguientes: 1 caída de altura (Manuela Sáenz); 3 conatos de incendio forestal (1 en Quitumbe, 2 en Tumbaco); 3 movimientos en masa (Eloy Alfaro, Eugenio Espejo y La Delicia); 1 inundación (Manuela Sáenz) y 1 deflagración por fuga de GLP (Tumbaco).

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) registró 80 siniestros de tránsito que dejaron 35 heridos y 6 personas fallecidas; verificó el aforo permitido (75% del total) en las unidades de transporte público, autorizó la circulación de 5877 buses y la supresión de 37 unidades.

El general Alain Luna, comandante de Policía, aseguró que los resultados de estos operativos fueron “muy alentadores en relación al año anterior”. Indicó que en el caso de robos a personas se registró 51 casos (62 casos menos respecto a 2019).

En cuanto a robo de domicilios se registraron 18 casos (38 casos menos respecto al año pasado), mientras en el caso de robo a vehículos se registraron 7 casos (12 menos que en 2019).

Se decomisó 6 armas de fuego (3 más que el año pasado) y 132 armas blancas (112 más que en 2019).

Daniela Valarezo, intendenta general de Policía de Pichincha, indicó que en la parroquia de Iñaquito se suspendió 18 eventos, uno de ellos con más de 400 personas.

También un evento en las canchas deportivas de Nayón con más de 150 personas en estado etílico. Además, se clausuró un local comercial en Tumbaco por albergar un evento público que no respondía a su actividad económica permitida con casi 200 personas. En total, La Intendencia ejecutó 22 clausuras, 52 reuniones suspendidas y 344 litros de licor sin registro sanitario decomisado.

Juan Zapata, director general del ECU911, detalló que durante el feriado se presentaron 22 930 llamadas y 8 592 emergencias, de las cuales la mayoría (6.403) fueron por seguridad ciudadana.

Destacó la reducción en emergencias por violencia intrafamiliar con 258 este año (46% menos que el año pasado), por el contrario, reprochó el aumento en cifras como: 126 fiestas reportadas (200 % más respecto al año pasado); 1 244 libadores reportados (24% más que en 2019) y 1.563 escándalos (31 % más en comparación con el 2019).