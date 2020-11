1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

En sesión extraordinaria N° 108, el Concejo Metropolitano aprobó la ´Ordenanza Metropolitana Reformatoria del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito´ que establece un nuevo modelo de gestión para la movilidad basado en parámetros de calidad. La propuesta se compone de ejes fundamentales para el funcionamiento del Transporte Público: política tarifaria socialmente justa, reestructuración de rutas y frecuencias para ampliar al 95% la cobertura del servicio, así como la integración de sistemas y de recaudo.

El alcalde Dr. Jorge Yunda Machado indicó que la aprobación y aplicación de esta ordenanza transformará la capital y la vida de los usuarios brindándoles un servicio de calidad, ordenado, limpio, inclusivo y seguro. Los ciudadanos dejarán de ser vistos como monedas para ser tratados como clientes (símbolo de que el transporte público no es un negocio sino un servicio).

El burgomaestre resaltó que la política tarifaria, no dependerá del número de pasajeros sino de la calidad del servicio que se brinde y por tanto el costo del pasaje dependerá de la integración de los sistemas de transporte que se fija en la ordenanza.

El proyecto normativo establece además un incremento a la tarifa del transporte público a USD 0,35 centavos, pero entrará en vigencia una vez que las operadoras de transporte mejoren las condiciones de comodidad y seguridad en las unidades, así como la calidad del servicio a los usuarios, advirtió el alcalde Jorge Yunda. Para el efecto, la normativa establece un plazo de 60 días.

En su discurso final agregó que en “las condiciones actuales no se permitirá que se suba un centavo, por lo tanto, es una ordenanza integral para el mejoramiento del servicio de transporte, ahora que estamos a las puertas de la inauguración del Metro de Quito, una inversión que le ha costado a los quiteños más de dos mil millones de dólares. No puede haber un transporte de primer mundo bajo tierra y en superficie buses que corretean, no suben a las personas con discapacidad o adultos porque le ven al usuario como un pasaje”.

Para implementar los estándares de calidad, se presentaron 101 indicadores, basados en parámetros internacionales. Con esto, el DMQ sería el pionero en aplicar estos indicadores al sistema de transporte, cambiado un modelo caduco de hace 30 años, que ha venido decayendo y deteriorándose. “Aún hay padres de familia que se endeudan para comparase un carro que sigue llenando el parque automotor y contamina la ciudad por la falta de un transporte público digno”, enfatizó el alcalde.

La ordenanza determina un nuevo modelo de gestión en el que no se le paga al operador por cantidad de pasajeros transportados sino por los parámetros de calidad que cumpla al brindar el servicio. De esa forma se eliminan las carreras y la discriminación del pasajero de media tarifa.

El Sistema de Recaudo brindará facilidades para el pago a través de una variedad de medios electrónicos (tarjetas bancarias, de ciudad, códigos QR y otros) en todo el Sistema Integrado de Transporte Público.

Asimismo, se plantea la reestructuración de rutas y frecuencias para garantizar una cobertura del 95% del servicio, en lugares alejados del DMQ. “Quienes hemos visitado estos barrios, sabemos que son los más pobres los que no tienen acceso a un transporte público que llegue a La Ferroviaria, La Argelia o a La Roldós, porque no es negocio y la gente paga uno o dos dólares en el transporte informal diariamente, pues no hay servicio más caro que el que no existe”, dijo el alcalde.

Para la aplicación de esta ordenanza las empresas municipales del eje de Movilidad realizan acciones como la implementación de la bicicleta pública y ciclovías; la transición hacia la electromovilidad en el transporte público incluido el transporte municipal; mientras que el Metro de Quito está en fase de pruebas en los 13 subsistemas para brindar un servicio de calidad; se avanza también en la concienciación a la ciudadanía sobre el uso adecuado del transporte público a través del proyecto Metro Cultura.

