1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 02 Noviembre 2020

El alcalde de Qutio, Jorge Yunda Machado, confirmó que va en el sexto día de luchar contra el virus.

“Gracias a Dios solo síntomas leves. En este feriado no te confíes, cuídate, usa mascarilla, evitemos visitas que ya habrá tiempo”, señaló a través de un mensaje en redes sociales.

Además, el burgomaestre compartió un artículo del diario El Comercio sobre lo que sucede en Gran Bretaña y explicó que «debemos ir con tino en esta pandemia impredecible, economías como las nuestras no aguantarían otro confinamiento».

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este sábado 31 de octubre del 2020 un confinamiento nacional para Inglaterra, de un mes de duración, a causa de los alarmantes datos de la pandemia de Covid-19, en ese país.

El primer personero municipal dijo que el objetivo de tomar las medidas restrictivas en Quito es para que no se salga de control el sistema sanitario, para que no pase lo que sucede en las ciudades europeas. Quito es la ciudad que más número de pruebas de Covid, por miles de habitantes, realiza en el territorio ecuatoriano y en la región, lo que ha permitido diagnosticar y no tener un desborde de la epidemia.

Explicó que las medidas que se toman se realizan en función de cuidar la salud y la vida de los quiteños y a la par promover la reactivación económica. Siempre con el uso de la mascarilla, el evitar sitios de aglomeración y lugares sin ventilación. Hay que continuar con las normas de bioseguridad.