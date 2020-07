1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Julio 2020

Alejandro Jaramillo, director de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad Quito, al comentar la solicitud del Cabildo al COE Nacional para fortalecer las medidas para frenar el contagio del covid, mencionó que se han realizado más de 1.700 operativos en coordinación con otras entidades municipales y de Gobierno.

Jaramillo recordó que la ciudadanía tiene que cumplir con la normativa, pero por irresponsabilidad la gente no lo está haciendo. Incluso hemos encontrado en los operativos fiestas clandestinas, gente libando en espacios públicos, tampoco está usando la mascarilla, no respeta el distanciamiento, etc. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa