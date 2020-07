1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 09 Julio 2020

El concejal de Quito, Bernardo Abad, reiteró este jueves, que los servicios de salud en la capital están al límite.

"Lamento decir que se debe a nuestra propia indisciplina, de actuar y de reaccionar a no bajar la guardia", dijo al tiempo que señaló que no se están haciendo cosas básicas como el uso permanente de la mascarilla o el lavado frecuente de manos. "Son medidas sencillas, pero efectivas, pero eso no estamos haciendo".

Por otro lado, mencionó que la Fiscalía ya está en instrucción fiscal llevando adelante el presunto sobreprecio en la compra de las pruebas.

"Las pruebas deberían tener una efectividad del 99% y esa efectividad bajaría notablemente y habría una duda de alrededor del 40% en el resultado de las pruebas tomadas", dijo.

Lamentó que el día de ayer (miércoles) se denunció que se dieron falsos negativos y falsos positivos con las pruebas del Municipio.

"El Ecu 911 envió una carta agradeciendo al municipio y le pidió que no se tomen las pruebas del municipio al personal porque están saliendo muchos falsos negativos", comunicó.