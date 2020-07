1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 02 Julio 2020

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, pidió a la ciudadanía a regresar mentalmente al "semáforo rojo", y evitar la movilidad, instó también a utilizar todas las medidas de bioseguridad.

Aseguró que no hay unidades de cuidados intensivos en los sistemas públicos, ni privados de la capital.

"No es que el sistema sanitario está por llegar al tope, está al tope, ya no hay ni una cama disponible en el sistema privado y público, aquí ni siquiera te sirve el dinero, no hay unidades de cuidados intensivos en todo el Distrito", aseveró en entrevista con Notimundo.

Yunda sostuvo que “es el peor momento para contagiarse en estos días y estas semanas".