Detalles Publicado el Martes, 23 Junio 2020

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, insistió en que la provincia está en emergencia y expresó su preocupación, ya que los medios de comunicación han informado sobre la realización de fiestas clandestinas, con la participación de menores de edad, consumo de licor, sin mascarillas ni protección y conductores en estado etílico.

La prefecta considera que, de parte de las autoridades competentes, no hay la sensibilidad necesaria, pero, además, un desconocimiento de lo que pasa en el mundo. Citó el caso de Portugal, que es uno de los países que manejó la crisis de mejor manera. Sin embargo, en Lisboa, su capital, se tomaron medidas restrictivas, en esta semana.

En entrevista con Pichincha Universal, aclaró que, en ningún momento, ha propuesto el cambio de color del semáforo, pero sí adoptar medidas que puedan frenar el contagio.

“Creo que, en este momento, la tesis de los semáforos ha perdido vigencia, primero porque usted sale y va a encontrar una ciudad en verde, no una ciudad en amarillo. Quito no está en amarillo, está en verde, sin servidores públicos, pero usted mira toda la movilidad. Por lo tanto, la tesis de los semáforos no cabe”, sostuvo la prefecta.