Detalles Publicado el Lunes, 08 Junio 2020

Santiago Guarderas, vicepalcalda de Quito, lamentó que una sobrina de él haya sido llamada a dar una versión por trabajar en Epmaps (Agua de Quito).

No obstante, manifestó que no hubo detención y "salió sin proceso ni responsabilidad".

Sobre el caso de corrupción registrado en este empresa dijo no tener nada que ver, "yo no he recomendado ningún nombramiento ni soy autoridad nominadora".

Además, ofreció respaldo a la gestión del alcalde Jorge Yunda en las funciones que está realizando y el trabajo que hace en el Municipio de Quito. (PMB)