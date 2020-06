1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 05 Junio 2020

En la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, de este jueves 04 de junio, el alcalde Jorge Yunda, informó sobre las acciones realizadas durante la emergencia y rechazó posibles actos de corrupción que puedan empañar los procesos de compras. Explicó que en un momento oportuno se pidió el acompañamiento de Quito Honesto y de la Contraloría, a los procesos que realiza el Municipio de Quito para enfrentar la pandemia.

El burgomaestre detalló que en Quito se ha presentado un número menor de lo esperado de fallecidos. Esto, por las medidas de aislamiento y las campañas de concienciación sobre el respeto de las medidas de bioseguridad para precautelar la vida de cerca de 3 millones de personas. En ese sentido, se explicó que a la par, instituciones como la Secretaría de Salud iniciaron los procesos de adquisición de mascarillas, termómetros, trajes, desinfectantes y en especial pruebas PCR que son 100% confiables.

El alcalde Jorge Yunda recordó que con fecha 30 de marzo, dispuso a las dependencias municipales que todo procedimiento se lo realice con el acompañamiento de Quito Honesto. Con fecha 11 de mayo, el Alcalde pidió a la Contraloría del Estado que vigile el cumplimiento del proceso de contratación de las entidades municipales y en especial al proceso de la Secretaria de Salud.

El 27 de mayo pidió a la Fiscalía que este posible hecho de corrupción se investigue; el 30 de mayo, en un segundo pedido se denunció sobre posibles actos de corrupción, mencionados por el exalcalde Roque Sevilla, en la adecuación del centro temporal de atención Quito Solidario.

Con respecto a la transferencia irregular que se detectó por 1 millón 350 mil dólares en la Empresa de Agua Potable, el alcalde de Quito detalló que USD 600 mil ya se recuperaron en las cuentas de la Empresa. USD 400 mil están bloqueados y en procesos de recuperación y USD 100 mil llegaron a un destinatario de un banco de Hong Kong, hecho que tendrá que investigarse para lo cual ya se ha pedido ayuda de la cancillería.

Ante estos hechos el alcalde Yunda indicó que está empeñado en que se investigue cualquier posible caso de corrupción y que se sancione a quienes hayan cometido irregularidades. Para ello se implementarán más filtros y así evitar el cometimiento de actos ilícitos. “Como alcalde exijo que la justicia opere y que se pueda dar con los responsables de los ilícitos o para aclarar, si existieran descargos que justifiquen las acciones realizadas en las contrataciones cuestionadas” dijo el Alcalde.

Fue enfático en decir que su accionar es transparente, que no ocupa medios municipales, que no despilfarra el dinero, que no paga guardaespaldas, que no hace viajes o cenas suntuosas y finalmente demandó que caiga quien tenga culpa y que dará todas las facilidades para que se investiguen todos los hechos.