Detalles Publicado el Viernes, 01 Mayo 2020

El alcalde, de Quito, Jorge Yunda, habla sobre las medidas tomadas en la capital para enfrentar el coronavirus. Rechaza además que se lo pretenda vincular políticamente.

¿Qué va a pasar en la ciudad, desde el próximo lunes 4 de mayo?

Dentro de la reunión con la ministra de Gobierno (María Paula Romo), con el ministro de Salud (Juan Carlos Zevallos) y la Asociación de Municipalidades del Ecuador, las competencias como era de imaginarse siguen en el Estado central, sigue en el Gobierno Nacional, en el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Prácticamente lo que está sugerido a los alcaldes o a las alcaldesas, es un poco coordinar algunas acciones desde la cercanía que tenemos con la ciudadanía. Entonces en el caso de Quito, nosotros hemos hecho ya llegar una serie de argumentos técnicos epidemiológicos, salubristas, estadísticos, de que al menos el 4 de mayo no podemos entrar en otro color que no sea el rojo y lo iremos examinando pues semana a semana para ir informando a la ciudadanía en función de que es una ciudad altamente poblada, que es una ciudad todavía virgen, diríamos, en términos inmunológicos, no se ha contaminado masivamente. Entonces ese tiempo nos va a dar para que nuestro sistema sanitario no colapse, para que el número de pruebas que hemos importado, más las que tenga el ministerio de Salud, más las que tenga la empresa privada comience a funcionar en la ciudad ya en forma adecuada, tengamos un mejor concepto y conciencia del uso de la mascarilla y del distanciamiento, y nuestros hospitales temporales también estén ya funcionando. Esos son los indicadores con los que hemos pedido mantenernos en rojo todavía.

¿Todos estos elementos, cuándo estarían listos?

Están ya en un 90%. Yo creo que los últimos días de este mes estarán ya operativos todos estos temas. Ya se ha avanzando, se ha venido trabajando, en los diferentes frentes que le he mencionado.

¿Qué pasa con el número de pruebas, usted inicialmente hablaba de 200 000, pero en los últimos días ha dicho un millón? En Quito, ¿cuántas deberían aplicarse?

Esa es la pregunta que responde a un número estadístico, si lo ideal sería como Corea del Sur llegó a hacer 25.000 pruebas diarias, nosotros dadas las condiciones, las realidades económicas, la dificultad de importar pruebas, de poder canalizar con otro tipo de pruebas rápidas porque las pruebas que hemos adquirido son PCR, de alta especificidad para dar con el virus, pero estos tienen que cotejarse con pruebas inmunológicas, ya el Ministerio de Salud ha implementado un protocolo. Estamos también por adquirir las pruebas rápidas para cotejarlas con las pruebas de PCR. Es una mezcla de todo, es una situación de ir luchando contra el virus, desde la educación sanitaria, desde las medidas sanitarias, desde la separación física, el uso de la mascarilla, la cantidad de pruebas que podamos hacer. En este caso le responderían lo que más podamos hacer en función del millón de habitantes. Lo ideal sería hacer a los 3 millones de quiteños las pruebas y de una vez aislarles a los 10.000 positivos y el resto de la ciudad funcionaría una maravilla, pero siempre van a haber imposibilidades de aplicar todo eso y por eso es que estas pruebas se van haciendo primero a los médicos, a las enfermeras, al bombero, a la gente de tránsito, al policía, a los que están en la primera línea de fuego. Luego haremos a los familiares que dieron positivo o que estuvieron expuestos a barrios, o lugares o mercados, que estuvieron con alto contagio. De a poco, tenemos que irnos acomodando para ir haciendo las pruebas aleatoriamente en función de ir determinando quién tiene el virus y quién no tiene.

¿En total serán un millón?

La idea es contratar un millón. Ya están contratadas las primeras 200.000 pruebas. 100.000 más van a ingresar a la ciudad en los próximos días y luego tenemos que seguir avanzando, sujetos a la disponibilidad y a la posibilidad de importar porque no es solamente recursos económicos sino conseguir las pruebas verdaderas, que tienen evidencia científica, que podamos hacerlas aquí y eso sí es un poco difícil porque hay una sobre oferta de pruebas y ya países enteros han pasado por esos problemas gravísimos, de adquirir millones de pruebas con un fracaso de que no han servido para nada.

¿En qué plazo llegarían?

Desgraciadamente tenemos para largo plazo, lo importante es tener la cantidad de pruebas disponibles todos los días. Ya hemos firmado convenios con universidades, para que conjuntamente con estos laboratorios, el ministerio de Salud más lo privado, lo municipal, comencemos a hacer pruebas, a detectar por cuadros positivos e irlos aislando. Es la forma adecuada en la medida de nuestras realidades para esta eventual normalidad que nunca será lo mismo pero ya para comenzar algunas actividades de índole laboral, económico, etc.

¿Hasta tanto, siguen elaborando este manual de supervivencia?

Se está trabajando, esto ya se presentará al Concejo Metropolitano. Básicamente son normas sanitarias para evitar contagiarse con el virus, en el transporte público, en el restaurante, en la ferretería, en el trabajo, en la movilidad.

¿El Concejo Metropolitano respaldó ampliar la cuarentena?

No está con una fecha establecida porque se va monitoreando y se va evaluando qué cosas ya podemos hacer, teletrabajo lo venimos implementando desde el primer día de la emergencia, hay ciertas actividades en línea que seguiremos, proyectos de construcción piloto que están con seguridades sanitarias, se hace cargo el constructor desde que lo recoge al trabajador y lo devuelve a la casa, con protocolos de sanitización, de separación física, del uso de la mascarilla, del transporte privado para ellos. Entonces cada cosa vamos a irlo trabajando en un proceso de protocolo de seguridad para ir liberando a las actividades.

¿Qué va a pasar con los buses, en donde habría la mayor transmisión, habrá subsidio?

Tiene que ser subsidiado durante los meses que dure la emergencia, no le podemos pedir que lleve a 10 pasajeros o 15, a $0 25 centavos y que sea negocio. Nosotros debemos velar por el transporte de estas actividades, a un metro de distancia, con ventilación, con el chofer hecha la prueba, con la aplicación de la mascarilla, la sanitización de la unidad, el uso de alcohol gel y no tener que pagar dineros, porque al pagar un dinero y al recibir el vuelto, usted puede llevarse o dejar el virus.

¿De cuánto sería?

Doscientos dólares diarios por unidad. Al mes va a ir en progresividad porque no abrimos de golpe todo. Se van realizando una serie de actividades piloto.

¿Quito está preparado para una expansión del virus?

Ninguna ciudad está preparada. Yo veo que el 90 y más por ciento de cantones de Ecuador están todavía analizando el sistema sanitario, la imposibilidad de hacer pruebas, de dotar de implementos sanitarios y de bioprotección a los médicos, a los hospitales. Entonces nosotros estamos caminando como Quito con mucho tino frente a una situación que cualquier momento puede haber esa explosión de contagios, siempre hay el temor, es impredecible, en que se desborde nuestro sistema sanitario y que podamos tener la tragedia que ha vivido Europa, Estados Unidos, nuestra hermana ciudad de Guayaquil. Estamos trabajando para que no tengamos que pasar por esas situaciones pero es impredecible. Nadie está en capacidad de asegurar que Quito está libre de peligro.

¿La gente que vive del día a día, que no ha podido trabajar, grupos vulnerables, cómo los está atendiendo el Municipio?

Esa fue la gran preocupación desde el primer día de la cuarenta, las personas que salen y viven en estas activIdades autónomas, generando $5, $10 diarios. A ellos hemos recurrido a la dotación de kits alimenticios, que está calculado para 3, 4 días, un promedio de 4,5 miembros de familia. Estaban identificadas 200.000 familias vulnerables, hoy ha rebasado ese número porque inclusive la clase media comienza a sufrir los estragos de esta pandemia, de esta cuarentena. Estamos en la repartición de medio millón de kits alimenticios con recursos del Municipio de Quito, y a más de eso, con las donaciones que seguimos recibiendo y aquí es donde la solidaridad del vecino, del familiar, del amigo también es necesario para que podamos aguantar lo que más se pueda esta cuarentena y comenzar a liberar en ciertas actividades, entendiendo cuál es el mecanismo de transmisión del virus que es por la nariz y boca. Si logramos entender que con la mascarilla y el distanciamiento podemos convivir con este vecino moral será una batalla ganada.

A su juicio, ¿qué se debería aplicar a las medianas empresas, a las pequeñas, para su reactivación?

R. Creo que esa es una responsabilidad de todos. Ojalá que organismos internacionales algún momento lancen una boya a este país, un crédito importante para poder reactivar pero eso ya depende de las políticas económicas que lo maneja el Gobierno Nacional. Sin embargo, creo que el Estado ecuatoriano y el Municipio, tenemos que lanzar esa boya hacia la economía local, al pequeño, al mediano, al gran empresario, esa es la otra circunstancia que tenemos que facilitar, tenemos que viabilizar una recuperación inmediata con las normas de seguridad.

Pero en Quito, ¿cuáles podrían ser?

Estamos trabajando en una serie de ordenanzas, en lo que tiene que ver con refinanciación de servicios públicos, en liberación de tramitología para desarrollar proyectos de construcción, proyectos de inversión, estamos retomando la obra pública, continuar con la repavimentación, con la obras que amerita la ciudad. Todo eso va a comenzar a generar plazas de empleo. Ojalá el Municipio pudiese tener recursos económicos para poder subsidiar ciertas actividades, no tenemos competencia y no tenemos los recursos. Esperamos que con el Gobierno, con las competencias municipales, lancemos ese tanque de oxigeno a la economía local.

¿Cuánto ha invertido el Municipio para afrontar esta pandemia?

Ya se ha destinado recursos por más de $4, $5 millones. Seguiremos moviendo más recursos para seguir enfrentando esta situación sanitaria en lo que tiene que ver con la provisión de mascarillas, de trajes de bio seguridad, de pruebas, de implementar estos hospitales temporales, en la contratación de trabajadores sanitarios, en el manejo de los cadáveres, de todo lo que significa la dotación de kits alimenticios, y bueno en fin todo lo que signifique salvar la vida de los quiteños. Estamos con la ley en la mano moviendo esos recursos hacia la secretaría de Salud.

¿Qué presupuesto tiene?

Tenemos alrededor de $240 millones que cobrar del Gobierno central en las asignaciones que nos tienen que dar por ley, en la devolución del IVA. De ahí hemos pedido que al menos unos $40 millones se nos pueda facilitar desde el Estado central, no pedimos todo porque entendemos la situación del Gobierno Central, entendemos el precio del petróleo, entendemos la circunstancia económica, la falta de recaudación, pero sí Quito necesita un presupuesto de unos $40 millones para enfrentar esta dura situación que no es de ahora, que nos toque lidiar con esta pandemia, uno o dos años.

¿Cuánto le han transferido?

No me han transferido todavía nada. Mantenemos conversaciones con el ministro de Economía (Richard Martínez), quien no ha rehuido la responsabilidad. Nosotros tampoco hemos exigido que se nos pague todo, sino que se nos pueda dar certificados, que se nos pueda dar bonos, y algo en efectivo, lo que pueda el Estado Central, porque Quito necesita también esos recursos para poder frentear esta situación sanitaria.

¿Hay el peligro de que no haya el presupuesto?

Entiendo de lo que he hablado, inclusive con el señor presidente de la República (Lenín Moreno) y manifestó que le trasladará la inquietud al ministro de Economía, hablé con él, quien me ha dicho que está estudiando la manera en la que nos pueda entregar los recursos que le corresponde a la ciudad, tampoco le hemos pedido o les hemos exigido el 100%, pero sí al menos con lo que nos permita luchar estos temas sanitarios.

¿El Municipio tiene este momento fondos?

Estamos destinando de los presupuestos que estaban para unas obras, para otras actividades. Sí tenemos de donde echar mano, pero eso tiene que ser luego compensado con recursos que nos adeuda el Gobierno Central.

Voy a citar un tuit suyo, "no he sido, ni soy afiliado a ningún partido político, no tengo intereses electorales, por favor, a quienes me quieren vincular en discusiones ideológicas partidistas, en esta tragedia sanitaria donde lloramos a nuestros muertos, déjenme en paz". ¿A qué se refiere, con quién le quieren vincular?

Es un tema lamentable, que a veces, en redes sociales se comienza a dar una serie de cálculos políticos, en una tragedia de esta naturaleza, donde miles de vidas, de ecuatorianos, se han perdido y que no estamos libres de seguir perdiendo más vidas humanas. A veces también veo una serie de vinculaciones de índole político, o que a lo mejor estamos calculando en las próximas elecciones, o que tenemos ya afinidad con uno u otro político de izquierda, de derecha o de centro y lo único que hemos hecho es trabajar en forma abnegada y totalmente dedicada a salvar vidas y por eso era esa aclaración de que sería macabro que en estas circunstancias alguien esté con un cálculo político, alguien esté pensando en los números de las encuestas para ver qué tajada le pude sacar, eso sería terrorífico y lo rechazo rotundamente.

Hay gente que lo ve como candidato a la presidencia.

En estas circunstancias sería terrible comenzar a utilizar la vida de los ecuatorianos para poder estar ya ubicándose en las preferencias electorales. Eso no me cabe en mi cabeza, lo rechazo profundamente, por eso escribí ese tuit y espero que estemos juntos para enfrentar esta situación y salvar más vidas.

