Las monedas son fuentes de contagio

Detalles Publicado el Jueves, 16 Abril 2020

Después de la cuarenta nada será igual. En declaraciones para WQ Radio de Guayaquil, Edison Yánez Romero, gerente general del Metro de Quito, considera que la movilidad humana en la capital ya no se podrá dar en los términos que en se venía dando antes de la presencia del coronavirus.

Considerando que las monedas son vías de cotagios, se está trabajando en un sistema de pago electrónico no solo en buses sino también en taxis. Se está hablando con la Secretaría de Productividad para que ese tipo de pago llegue a las tiendas de barrio.

Dijo que la idea es utilizar las tarjetas bancarias (de débito) sea el medio de pago, más un código QR o una aplicación de teléfono.

El proceso arrancaría a finales de este mes, instalando el sistema en el transporte público de la capital. También se piensa incluir en este modelo de pago los mercados populares.

Dijo que la normalidad, después de la cuarentena, será con mucho control sanitario, el transporte público no puede salir a circular en la capital mientras no se garantice que las unidades tengan dispensadores de alcohol gel, los conductores aislados en cabinas, el pago electrónico, desinfección del calzado en el ingreso y salida de los buses y garantizar que no se tendrá aglomeraciones en los buses.

Mencionó que en Quito, este momento, no hay transporte público, solo circulan 40 buses que cubren el transporte de personas de los centros hospitalarios y otras actividades esenciales. En cada unidad solo puede ir 30 personas. (WQ Radio) (jtr)