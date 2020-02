El Comercio de Quito

Lunes, 10 Febrero 2020

Cornetas, vuvuzelas, pitos, campanas y gritos. Todo sirve a un grupo de entre 20 y 50 vecinos de las calles Whymper y Paul Rivet, en el norte, para protestar. En los muros de algunas casas y edificios se lee “Tus noches de fiesta no me dejan dormir. No bares, en La Paz”.

En mayo consolidaron el comité barrial y desde diciembre se juntan cada semana para hacer ruido afuera de 11 locales que consideran problemáticos. Todos, salvo uno (en la esquina de la av. Orellana, con categoría de uso múltiple), tienen Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) para R2.

Diego Proaño, preside la organización barrial, vive ahí hace 23 años. Cuenta que esta no es su primera batalla para reducir el ruido, pues a fines de los noventa, los vecinos lograron cerrar 12 restaurantes que funcionaban como bares.

Pero desde el 2012, dice, volvieron los problemas. Restaurantes, cervecerías y hoteles se llenaban de gente y ganaban fama. En diciembre, los vecinos se hartaron del ruido de los locales y de los líos en la calle.

Rafael Carrasco, secretario de Territorio, afirma que en ese sector el Municipio está implementando estrategias de insonorización en los locales y de control del espacio público.

Explica que hay sectores propicios para actividades mixtas en planta baja, que incentivan a un urbanismo activo, caminable e incluyente, lo cual fomenta la seguridad, porque entre más gente esté en la calle, más seguro es un espacio público.

A futuro hay planes de aumentar la densidad poblacional del Distrito, que evite tejidos monofuncionales que a ciertas horas se vacían, se vuelven peligrosos y motivan la construcción de muros altos y de urbanizaciones cerradas.

