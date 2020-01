1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Enero 2020

A partir del 20 de enero, la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) habilitará la opción para que los quiteños puedan generar su cita previa y comenzar con el proceso de revisión y matriculación vehicular.

Pese a estar programado para el 16 de enero, este no pudo ser habilitado ante inconvenientes en el proceso de interoperabilidad entre la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) lo que atrasó que los GAD municipales puedan brindar el servicio de matriculación vehicular en cada una de sus localidades.

En febrero arranca la matriculación obligatoria por el último dígito de la placa de los vehículos. En ese mes deberán hacerlo aquellos cuya placa termine en 1. Es necesario que cuente con una cita previa.

Las personas que no cumplieron con el proceso de matriculación en el 2019 deberán cancelar los siguientes valores: calendarización $25, por no pagar la matrícula $25 y no asistir a convocatoria de RTV $50.

Para poder aprobar la revisión técnica es necesario que tenga en cuenta lo siguiente:

Alineación, balanceo y rotación de llantas: Los neumáticos deben tener al menos un labrado de 1,6 milímetros, así como es necesario que tengan una alineación y balanceo para evitar el desgaste innecesario.

Medición de gases: Para evitar sobrepasar los niveles óptimos de emisión es necesario que realice cambio de aceite del motor, cambiar los anillos de desgaste, rectificar los cilindros y cambiar los pistones.

Estado de luces: En caso de que sus luces no se encuentren en óptimas condiciones es necesario que las cambien ya que esto es evaluado como el correcto funcionamiento en intensidad, color y limpieza óptima.

Revisión de frenos: Deben estar en buen estado los componentes del sistema de frenado de un vehículo: pastillas, zapatas y revisión del líquido de frenos (nivel óptimo y/o fugas).

Suspensión: Durante la evaluación se revisará si no cuenta con fallas ya que esto podría perjudicar otros sistemas del vehículo.

Dispositivos de seguridad: El vehículo deberá contar con cinturones de seguridad, botiquín, triángulo de seguridad, conos y extintor

Carrocería y tapicería: No debe tener rayones, hundimiento profundos o abolladuras.

Bladimir Vásquez, Gerente Nacional de Servicio de Teojama Comercial, indicó que para este tipo de mantenimientos puede acudir a un centro especializado y "lo recomendable es tener en cuenta las recomendaciones con la anticipación adecuada, no únicamente para pasar la revisión sino como un chequeo de rutina periódica". (El Universo)