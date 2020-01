1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 14 Enero 2020

La mañana de este martes 14 de enero arrancaron los mega operativos de control del buen uso del espacio público, participaron en esta jornada 300 efectivos del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano; Agencia Metropolitana de Control, Cuerpo de Bomberos de Quito y Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad.

El Secretario de Seguridad y Gobernabilidad del DMQ, Juan Pablo Burbano, indicó que este martes 14 de enero de 2020, se inició un hito muy importante para recuperar el espacio y que los ciudadanos y turistas nacionales e internacionales puedan disfrutar de las maravillas que ofrece el Centro Histórico de Quito.

Uno de los primeros ejemplos de recuperación fue el sector de la Marín; en varios puntos estratégicos se han colocado cámaras de reconocimiento facial y analítica óptica. “Todas las instituciones municipales se han unido para fortalecer la seguridad y el buen uso del espacio público y no descansaremos hasta recuperar y poner en orden la ciudad”. Dijo.

Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, indicó que lo que se busca es recuperar el espacio público en el Centro Histórico para que la gente llegue con tranquilidad y será constante.

“Llamamos a todas las personas que ocupen el espacio de correcta forma y que cuiden, no hagan grafitis, no hagan sus necesidades, no arrojen basura y aporten para que Quito y Centro Histórico esté mejor”, dijo.

María de Lourdes, propietaria almacén de zapatos del Centro Histórico, indicó que los que pagan tasas e impuestos nos merecemos que el Centro Histórico cotizado y el mejor de Sudamérica, este muy limpio y libre de ventas informales. “El señor Alcalde me parece que está haciendo una gestión excelente, me gusta cómo está actuando, señaló Lourdes.

Jenny Salas, moradora del norte, está de acuerdo con que haya seguridad en el centro porque esto hace que venga más turismo. “La inseguridad nos aleja porque cuando hay inseguridad todo el mundo trata de no venir porque le asaltan y roban y los discapacitados no tienen por donde desplazarse”, reiteró Salas.