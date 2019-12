En Quito

Detalles Publicado el Lunes, 30 Diciembre 2019

El ‘Hoy no circula’ no se aplicará en los días de feriado de fin de año. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que durante los días lunes 30, martes 31 de diciembre del 2019, y miércoles 1 de enero del 2020 no se aplicará la restricción vehicular.

Esta medida rige desde el pasado 9 de septiembre, en sustitución del ‘Pico y placa’, y tiene un horario extendido de 15 horas diarias, de 05:00 a 20:00, y estará vigente mientras se realizan los trabajos del plan de repavimentación vial que se activó en toda la capital, según la Resolución A 020 de la Alcaldía.

Sin embargo, los agentes de tránsito se mantendrán en las vías de todo el Distrito para garantizar la seguridad de la ciudadanía y verificar la correcta movilidad en la capital.

Los conductores pueden resolver cualquier inquietud a través de la línea telefónica 1800-AMT-AMT, Twiter @AMTQuito y facebook Agencia Metropolitana de Tránsito Quito. (El Comercio)