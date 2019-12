El Comercio de Quito

Domingo, 08 Diciembre 2019

En la pequeña tienda aún hay tensión. Tres meses después de que fueran asaltados, sus dueños recuerdan lo ocurrido la noche del 22 de septiembre del 2019, cuando dos personas armadas ingresaron dando gritos y se llevaron USD 5 000.

María, la dueña, intentó huir del local, pero uno de los sospechosos haló su cabello y la golpeó. Aún con nervios recuerda cómo trató de tranquilizar al asaltante. “Le dije ‘te llevaste todo el dinero ¿qué más quieres?’”. El armado le respondió: “No grites, no digas nada o mato a tu marido”. La mujer se quedó inmóvil.

Durante el asalto un cliente entró a comprar y le arrebataron el celular. Solo después de eso huyeron por el norte de Quito. Este caso reposa en la Fiscalía y los armados no han sido localizados.

En las oficinas judiciales es usual encontrar estos relatos. De hecho, en la Policía capitalina hay preocupación porque los asaltos a personas son cada vez más violentos. Es decir, en un robo ya no solo se forcejea, sino que además de llevarse las pertenencias, se dispara o se apuñala a las víctimas.

Las primeras alertas de este fenómeno comenzaron a registrarse en el 2018. Ahora, los agentes han desplegado los servicios de Inteligencia para evitar que este tipo de ataques se intensifique en las fiestas de Navidad y de fin de año.

El pasado 27 de noviembre, un joven de 27 años fue asesinado cuando salió a comprar víveres en una tienda del norte de Quito. Testigos contaron que al percatarse de que lo seguían, trató de huir, pero los asaltantes dispararon; le quitaron el celular y se fugaron. Los armados fueron capturados al siguiente día. Se descubrió que huyeron en una moto robada.​

Con la información recopilada, los policías ya reforzaron los patrullajes y operativos antidelincuenciales por las fiestas de Quito. Ese sistema de seguridad se extenderá por el resto del mes, cuando se reportan, por ejemplo, robos a clientes de bancos, a personas que van de compras o a quienes asisten a eventos masivos.

La idea es evitar ataques como el que sufrió Lucía. Ella se dirigía en un bus al Centro Histórico. Mientras hablaba por teléfono, un hombre la intimidó con un cuchillo y le arrebató el equipo. “Amenazó con lastimarme si le seguía”.

El conductor abrió la puerta delantera y el sospechoso huyó. El suceso ocurrió el 12 de noviembre. Cinco días antes se dio otro hecho. Kevin, un joven de 19 años, fue asaltado en Amaguaña, en las afueras de la capital. Tres hombres bajaron de un taxi, lo apuñalaron y le quitaron sus pertenencias.

“Vemos que hay más acciones de violencia en el robo a personas”, asegura Víctor Aráus, jefe de la Policía de Quito. La investigación de este fenómeno muestra que se trata de grupos organizados, que incluso se trasladan de otras provincias por las festividades.

Datos de la Policía muestran que en 10 meses de este año, el 82% de robos a personas reportados en el país se perpetró con armas de fuego o cuchillos. José sufrió un asalto en su tienda en septiembre pasado. Hoy recuerda cada detalle de ese hecho. Todo sucedió a las 22:30, cuando tres desconocidos ingresaron a su local. Uno de ellos tenía un cuchillo y le arrebató el celular. Otro sacó del pantalón una pistola y se apoderó de USD 150. El tercero vigilaba en la puerta. Hoy, en el negocio hay dos cámaras, un botón de alarma comunitaria y rejas en el ingreso principal.

Armando también cuenta lo que vivió. Él trabaja como taxista y el mes pasado un hombre lo apuñaló y se llevó su vehículo. Tras un operativo, la Policía pudo capturarlo y recuperó el auto. “Solo recuerdo que paré y me pidió que lo llevara a la casa de un amigo. En el trayecto me intimidó con un cuchillo. Me exigió que le entregara el dinero y celular y en ese momento me atacó”.

Por casos como estos, la Policía y la Cruz Roja trazaron un plan de acción para estas festividades. El objetivo es atender las emergencias. La Cruz Roja, por ejemplo, desplegará 51 ambulancias. En fiestas de Quito también se reportaron robos, sobre todo de celulares. El balance se conocerá este lunes 9 de diciembre del 2019. (El Comercio)