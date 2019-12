1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 03 Diciembre 2019

Último mes del año 2019 y con ello la última oportunidad para aquellos conductores que aún no han matriculado sus vehículos lo puedan hacer.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito informó que hasta el 26 de noviembre 417 338 vehículos realizaron el proceso de matriculación, mientras que estimaba que 38 711 aún faltaban por hacerlo en lo que resta del 2019.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 102, señala que la matrícula del automotor es el documento habilitante para la circulación por las vías del país y "en ella constará el nombre del propietario, las características y especificaciones del mismo y el servicio para el cual está autorizado".

Mientras que el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Matriculación Vehicular define en su artículo 3 a la matriculación anual como un proceso obligatorio de acuerdo al último dígito de la placa de identificación vehicular, en caso de no hacerlo en el mes correspondiente, deberá pagar una multa.

La AMT indicó que disponen con el tiempo y la capacidad operativa para atender a los usuarios que no han matriculado y que lo hagan en diciembre. Además recomendó hacer este proceso con tiempo el próximo año.

Calendarización de matriculación en Quito

De acuerdo con la información proporcionada en la página web este es el calendario de matriculación vehicular, de acuerdo al último número de la placa.

Enero: 1 (opcional) Febrero: 1 (obligatorio) 2 (opcional) Marzo: 2 (obligatorio) 3 (opcional) Abril: 3 (obligatorio) 4 (opcional) Mayo: 4 (obligatorio) 5 (opcional) Junio: 5 (obligatorio) 6 (opcional) Julio: 6 (obligatorio) 7 (opcional) Agosto: 7 (obligatorio) 8 (opcional) Septiembre: 8 (obligatorio) 9 (opcional) Octubre: 9 (obligatorio) 0 (opcional) Noviembre: 0 (obligatorio) Diciembre: Rezagados

Pasos para matricular su vehículo

Revisar los valores que debe pagar por conceptos de multas de la ANT y la AMT, tasa de revisión vehicular y renovación de matrícula.

Pague los valores que se están cobrando.

Genere una cita en los centros de revisión técnica.

Una vez aprobado deberá acercarse en uno de los centros de matriculación con los que cuenta la capital para hacer el proceso.

Obtenga su matrícula.

Centros de revisión y matriculación en Quito (horarios)

Los centros de matriculación vehicular y los de revisión y matriculación de la AMT funcionan de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 16:30 y los sábados de 08:00 a 12:00. Están ubicados en:

Centro de revisión y matriculación vehicular San Isidro

De Los Guayabos N51-28 y Los Álamos / San Isidro del Inca Centro de revisión y matriculación vehicular Florida

Florencia Malo N55-160 y Jorge Piedra / La Florida Alta Centro de revisión y matriculación vehicular Carapungo

José Viteri N6-199 y Geovanni Calles / Carapungo Centro de revisión y matriculación vehicular Los Chillos

Calle Isla Isabela S/N y Autopista Valle Los Chillos - Puente 2 Centro de revisión y matriculación vehicular Guajaló

Pasaje S/N y Av. Pedro Vicente Maldonado - Frente a Aymesa / Guajaló Centro de revisión y matriculación vehicular Guamaní

Calle H y Leonidas Mata Lote 100 - Barrio La Perla / Guamani Centro de matriculación vehicular Bicentenario

Río Arajuno y Av De La Prensa / La Florida Centro de matriculación vehicular Quitumbe

Av. Quitumbe Ñan - Dentro Del Terminal Terrestre Quitumbe

Multas por no matricularse

Las multas irán de acuerdo al caso que se presente, por ejemplo, si usted no aprueba la revisión técnica vehicular ($ 50 por no presentación), ni cancela el valor de la matrícula ($ 25) y no realiza la matriculación anual ($ 25 por calendarización) en el mes correspondiente, entonces deberá pagar en total $ 100 más el próximo año.

En cambio, si aprueba la revisión, pero no cancela el valor de la matrícula (multa de $ 25) ni realiza la matriculación anual ($ 25 por calendarización), deberá pagar $ 50.

Por último si aprueba la revisión técnica, paga el valor de su matrícula, pero no realiza el proceso en el mes correspondiente tan solo pagará la multa de $ 25 por concepto de calendarización.

Casos donde se exonera el pago de multa de calendarización

El artículo 14 del Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Matriculación Vehicular contempla las siguientes excepciones en el pago de las multas, previa verificación de las autoridades:

Vehículo que se encuentra en un taller mecánico (accidente o daño) y no se presente a revisión técnica vehicular (se presentará original o copia certificada de la factura cancelada de un taller autorizado por el SRI o por la aseguradora y una certificación donde se indique el daño y tiempo de permanencia del automotor en el taller).

Vehículo que ha sido objeto de robo.

Vehículos que se encuentren dentro de un proceso judicial (se presentará documentos que justifiquen la acción judicial).

Vehículos del sector público (según sea el caso: entregados de otra institución, retraso en la certificación del Ministerio de Finanzas respecto a la asignación presupuestaria y previa a su entrega estaban incautados por acción judicial).

Problemas presentados en la entidad competente de matriculación.

Casos fortuitos o de fuerza mayor.