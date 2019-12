1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 02 Diciembre 2019

Cerca de 100 personas aproximadamente esperaron un turno este lunes 2 de diciembre del 2019 para ser atendidos en el Centro de Revisión Vehicular Bicentenario, ubicado en la calle Iturralde y avenida De la Prensa, en el norte de Quito.

Todos los propietarios de vehículos que llegan a partir de este mes deberán pagar una multa de USD 25 por no matricular cuando les correspondía de acuerdo con el último dígito de su placa.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que hasta el 26 de noviembre del 2019, 417 338 vehículos fueron matriculados. Aún faltan 38 711 aproximadamente por cumplir con este proceso. En esta cifra de automotores está “incluido el incremento del 3,5% anual del parque automotor nuevo del Distrito Metropolitano de Quito”. En el 2018, un total de 448 816 vehículos fueron matriculados.

Aquellas personas que no cumplan con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) deberán cancelar un recargo USD 50. Si no paga el valor de su matrícula tendrá una multa de USD 25. A estos valores se le sumaría los USD 25 por no cumplir con la calendarización establecida. En total son USD 100 por no cumplir con este trámite vehicular en este año.

Alfonso Morales, uno de los propietarios que acudió al Bicentenario, manifestó que por problemas en su trabajo no pudo cumplir a tiempo la revisión en agosto pasado.

“A veces es complicado venir pues en el trabajo uno puede faltar por alguna enfermedad, pero por estas cosas es difícil que los jefes nos den un tiempo”. En sus manos llevaba la cita previa impresa, el pago de la matrícula y sus documentos personales, así como de su automotor.

En la capital están habilitados seis centros de revisión y matriculación vehicular. En el norte están San Isidro, Florida y Carapungo; en el valle está el centro Los Chillos. En el sur están en Guajaló y en Guamaní. Adicional se ubican los centros de matriculación en el parque Bicentenario, en el norte, y en Quitumbe, en el sur, que funciona dentro del terminal terrestre.

“No es justificación, pero se llenan rápido los turnos para fin de semana. Ahora aproveché para venir porque estoy de vacaciones”, dice Rodrigo Onofre. Al igual que él, otros usuarios continuaban a la espera de su turno. El horario en que se labora en los centros es de 08:30 hasta las 16:30 de lunes a viernes. El sábado la atención es de 08:00 a 12:00.

La AMT señaló que los propietarios cuyos vehículos aprueben la RTV y cancelen el valor de la matrícula, no tendrán que pagar los recargos señalados en la convocatoria para el periodo 2020.

Los usuarios que aún no realicen el trámite aún tienen hasta finales de este diciembre para cumplir con la matriculación vehicular. (El Comercio)