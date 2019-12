1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 02 Diciembre 2019

La Empresa Metro de Quito presentó la mañana de este lunes 2 de diciembre del 2019, ante la Comisión de Presupuesto del Concejo, un informe detallado sobre los USD 16 millones adicionales que el Municipio deberá entregar el 2020 para que el Metro pueda empezar a operar.

Se trata de un valor que no estaba contemplado en el contrato de construcción del Metro, pero que es clave para realizar lo que se conoce como Marcha Blanca, es decir, una serie de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas que conforman el Metro.

Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, indicó que ese dinero será utilizado para pulir detalles de orden técnico. Los USD 16 millones incluyen la operación del Metro sin la recaudación de un pasaje. Sin embargo, la Marcha Blanca, contempla una fase de uso gratuito del sistema por parte de la ciudadanía para que se inicien con el proceso de adaptación. Por eso, paralelamente, se está asignando USD 2 millones para temas comunicacionales para la Cultura Metro.

Durante la exposición los concejales cuestionaron que este valor no fuera contemplado en las administraciones pasadas.

El edil Omar Cevallos, también miembro de la Comisión, indicó que sin ese fondo la preparación de la operación no será posible. "La pregunta es por qué esos valores no estaban dentro de los contratos tanto con la empresa que hizo la infraestructura como con la que provee los trenes rodantes".

Cevallos señaló que, por ejemplo, hoy se contemplan cerca de USD 3 millones para la adquisición de los torniquetes cuando para él ese valor debió haber sido asumido por el consorcio.

Édison Yánez, gerente del Metro, aseguró que si ese presupuesto no se aprueba la fecha de inicio de operación del Metro, que sería en octubre del 2020, podría retrasarse. "Confiamos en la capacidad de decisión correcta de los concejales para que esto sea aprobado de la mejor manera".

Indicó además que la empresa cuenta con toda la documentación y el respaldo de los multilaterales en estos procesos de preoperación. Yánez indica que en el presupuesto inicial nunca se contempló este valor. No obstante, Mauricio Anderson, exgerente del Metro durante la administración pasada, dijo que ese valor de USD 16 millones siempre estuvo presupuestado. "Lo que pasa es que al menos en mi administración eso no se llevó para la aprobación del presupuesto porque no me dio el tiempo para hacerlo. En la administración para la Proforma 2019, que es la que me correspondía a mí, ya no estuve a la cabeza del Metro".

Según Yánez, ahora solo hace falta esperar la decisión de los ediles. Este tema va a ser expuesto frente al Concejo Metropolitano, según Del Pozo, el jueves, 5 de diciembre. La entidad debe aprobar el presupuesto 2020 a más tardar el 10 de diciembre. (El Comercio)