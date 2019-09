1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Septiembre 2019

La finalidad es permitir que mejore la circulación vehicular en la capital ecuatoriana. Por ello, la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito informó este miércoles que comenzará a rotar los días que se impide circulación vehicular de acuerdo al número de la placa.

La medida denominada Hoy no circula tendrá su nueva modalidad desde el 15 de octubre. Cada dos meses se informará al respecto.

No necesariamente el número de placa se mantendrá el mismo día como es actualmente. Tal como está habilitado el sistema, los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 tenían prohibido salir los lunes; los de placas 3 y 4 no podían circular los martes. Las placas 5 y 6 debían inmovilizarse los días miércoles. Las terminadas en 7 y 8 los días jueves y los carros con placas terminadas en 9 y 0 no podían circular los viernes.

Se busca evitar que el parque automotor crezca y que se vuelva a saturar el tránsito.

Sanciones para infractores

Incumplimiento por primera vez: sanción del 15% del SBU ($ 59,10) y retención del vehículo

Incumplimiento por segunda vez: el 25% de la SBU ($ 98,50) y retención del vehículo y

A partir de la tercera vez: el 50% del SBU ($ 197) y la retención del vehículo. (La Hora)