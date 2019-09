El Comercio de Quito

Sábado, 21 Septiembre 2019



Desde hace una semana, circula por WhatsApp una cadena que asegura que se ha dado la disposición a los agentes metropolitanos de Tránsito, que vayan en motos en busca de personas que están hablando por teléfono mientras conducen para sancionarlos. ¿Es cierto?

“He dado la disposición a todos los agentes de tránsito de que ubiquen no solo a quien está hablando por teléfono al volante, sino al mal estacionado, a quien no usa el cinturón, a quien no tiene extintor cargado, y a todo quien infrinja la Ley de tránsito”.

Quien responde es Danny Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y da otra alerta: “Los controles se extenderán a motociclistas, ciclistas y peatones”. Cuando un conductor comete una infracción, la multa se la cobra en la matrícula, o con un depósito. Pero, ¿cómo cobrar al peatón? Al momento se trabaja en la creación de una ordenanza para que esos valores sean cobrados en la planilla de luz, del agua potable o en el impuesto predial.

Si un peatón cruza la calle por una zona no segura, si no usa el paso peatonal y pasa intempestivamente por la calzada, podrá ser sancionado con el 5% del Salario Básico Unificado, es decir USD 19,70.

El control del tránsito está dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal. Allí están especificadas 100 acciones en las vías que están consideradas contravenciones.

De ellas, la más común en Quito, según la AMT, es conducir con licencia caducada. De enero a julio de este año, se emitieron 14 715 infracciones por esa causa. Le siguen: auto mal estacionado (8 433), por desobedecer al agente (6 746) y por usar el teléfono celular mientras maneja (3 019).

Gaibor indica que los agentes están revisando, sobre todo, que los conductores usen el cinturón de seguridad, el labrado de las llantas, que las luces estén en buen estado, que los autos cuenten con extintor, que respeten el Hoy no circula, que no se estacionen en lugares indebidos y que tengan todos los documentos en regla.

Katy Jácome recibió una multa por llevar a su hijo sin cinturón en el asiento trasero. Asegura que el pequeño se lo sacó y ella no lo notó. Tuvo que pagar USD 59,1. Sin embargo, ve con buenos ojos la iniciativa municipal. Hace un ‘mea culpa’ y advierte que las personas necesitan disciplinarse.

Alfredo Viteri, experto en movilidad, considera que los controles deben ir acompañados de campañas preventivas. “En otros países las multas son 10 veces más costosas y la gente respeta las normas. Tomará unos años cambiar la cultura”. (El Comercio)