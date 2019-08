1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 30 Agosto 2019

Al mediodía de este viernes 30 de agosto del 2019, Protección Animal Ecuador (PAE) presentó una acción de protección y de medidas cautelares en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. La fundación denuncia una "vulneración de derechos de los animales".

PAE revela que en el interior del Centro de Gestión Zoosanitaria Urbanimal-Calderón, en el norte de la capital de Ecuador, existe "maltrato, negligencia e irregularidades comprobadas". Urbanimal es un proyecto que se encuentra bajo la jurisdicción de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

Lorena Bellolio, presidenta de PAE y delegada del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito por el Consejo Consultivo de Animales y Naturaleza, dice a EL COMERCIO que, junto con la concejal Brith Vaca, ingresó a Urbanimal-Calderón y "evidencié todo el horror que hay ahí adentro".

Bellolio denuncia que en ese centro los animales son víctimas de maltrato, que pasan hambre y que algunos incluso han fallecido en las instalaciones.

Por ejemplo, una perra llegó a Urbanimal con prolapso vaginal y rectal, una afectación que requiere atención de emergencia. "Básicamente tenía los órganos internos afuera", dice Bellolio. La mascota ingresó el miércoles y no recibió atención veterinaria hasta el domingo, cuando fue operada. "Muere el día lunes de una forma espantosa. Experimentaron con esa perra". Este caso despertó la primera alarma sobre lo que sucedía en Urbanimal.

En la denuncia, presentada este viernes en el Complejo Judicial ubicado en la av. Amazonas, se advierte que la situación de los animales en Urbanimal-Calderón ha provocado la "muerte sistemática y silenciosa de un número indeterminado de perros y gatos, hacinamiento, padecimientos de enfermedades y hambre, maltrato y encierro innecesario".

Además se sostiene que el centro no cuenta con el personal técnico "capacitado ni sensibilizado sobre los derechos y bienestar de los animales" quienes, siempre según la denuncia, no reciben "la atención médica emergente ni permanente", ni con los espacios físicos adecuados en buen estado.

Bellolio cuenta que la acción judicial iniciada contra Yunda se basa en un seguimiento de meses. Según su declaración, quienes fueron puestos por la Alcaldía al frente del Centro de Gestión Zoosanitaria "no tienen claro cuál es el trabajo de Urbanimal, hasta dónde llegaban sus competencias, qué podían hacer y qué no" y han convertido al centro en una especie de albergue, algo para lo que no fue creado.

Tras intentar, sin éxito, ingresar al centro de Urbanimal de Quitumbe en calidad de veedora, Bellolio logró ingresar al de Calderón. "Los animales estaban en sus propias heces, en sus propios orines. Esto es un campo de concentración de perros", asegura. Bellolio grabó videos del estado en que se encuentran los animales en el interior del recinto. Esas filmaciones forman parte de las pruebas presentadas junto con la denuncia. (El Comercio)