El Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se convirtió en el primer aeropuerto internacional de Latinoamérica en lograr la neutralidad de su huella de carbono. Por ello recibió la certificación internacional otorgada por el programa de Acreditación de Huella de Carbono del Consejo Internacional de Aeropuertos.

La noticia la confirmó este 22 de agosto del 2019 en sus redes sociales la Corporación Quiport, la empresa que tiene a su cargo el manejo del sistema del aeropuerto de la capital. También fue anunciada por Airport Carbon Accreditation en su cuenta de Twitter.

Según la organización, "los esfuerzos del equipo centrado en el ambiente de Quiport para minimizar la huella de carbono del aeropuerto de Quito llevaron al ascenso a la categoría 3+ de neutralidad".

En su mensaje también se confirma que el Aeropuerto Mariscal Sucre es el primero internacional de Latinoamérica que obtiene este reconocimiento.

En Latinoamérica y el Caribe, 22 aeropuertos han sido certificados por la reducción de su huella de carbono. De estos, 14 han hecho un mapa de la misma, seis han reducido sus emisiones de CO2 y solo dos han sido declarados de carbono neutro, siendo el de Quito el único internacional en obtener este reconocimiento, según el sitio web de Airport Carbon Accreditation.

La información en el sitio web da cuenta de que el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito se une a otros 10 de todo el mundo que en el 2019 avanzaron de la categoría "optimización" a "neutralidad". Otros seis aeropuertos avanzaron de "reducción" a "optimización" y 19 han avanzado de "mapear" a "reducir". (El Comercio)

*NEWS* The efforts of @Quiport's environment-minded Team to minimise the CO2 footprint of @AeropuertoUIO yielded the airport's upgrade to Level 3+ Neutrality of @AirportCO2, as the 1st international airport in the region of @ACI_LAC! Congratulations to everyone involved!???????? pic.twitter.com/5rXtnCWkVS