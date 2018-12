1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 06 Diciembre 2018

La capital del Ecuador, Quito, cumple este 6 de diciembre 484 años de su fundación. El historiador Alfonso Ortiz Crespo habló sobre los retos para mantener el fenómeno urbano de la ciudad, que "se ha ido".

El Quito de antaño ya no existe, pese a que se busca recuperar el "chulla quiteño", que significa el "único". Ya no se puede decir cómo es la gente en Quito porque de los 2 millones 600 mil no ha nacido ni la mitad en ella, por ser una ciudad de encuentro.

El gran reto es cómo dar de nuevo vida a la ciudad, iniciando por la recuperación de las viviendas en el centro histórico. (PMB)