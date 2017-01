Alcalde de Quito rechaza cuestionamientos y pide parar 'telenovelas sin sustento'

Lunes, 16 Enero 2017

Mauricio Rodas, alcalde de Quito, dio detalles de las respuestas de su visita a Washington y de su agenda; además, respondió a las nuevas acusaciones del Gobierno. Rodas reiteró que su viaje estuvo motivado por el “enorme interés” de la Alcaldía de Quito para que se conozcan las actividades ilícitas de Odebrecht en Ecuador.

Fue muy enfático en señalar que el origen de este escándalo nació del documento publicado por el Departamento de Justicia del Estados Unidos. “En ese documento no se hace ninguna referencia al Municipio o al Metro”, aseveró ya añadió que no hay absolutamente ninguna prueba en contra del contrato del Metro de Quito y el Municipio.

Rodas ratificó su confianza sobre Mauro Terán y explicó que él es un experto en estrategias políticas, y no estaba enrolado en el Municipio debido a que las funciones del Municipio, que son de orden administrativas. “Mauro Terán no tomaba ninguna decisión, no es cierto que tenía asignado despacho o parqueadero”, aseguró y añadió que la investigación que se le está imputando es por temas estrictamente tributarios. Así también, señalo que son falsas las acusaciones del presidente Correa en el último Enlace Ciudadano, sobre la participación de otro asesor en las negociaciones del Metro. (DM/TELEAMAZONAS)

