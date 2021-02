1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 25 Febrero 2021

Juan Pablo Albán, abogado del alcalde de Quito Jorge Yunda, dijo que los chats que dice la Fiscalía tener entre el burgomaestre y dos funcionarias municipales no tiene nada comprometedor, por lo tanto, no son elementos que vinculen al alcalde y a otras personas en el supuesto peculado por la compra de pruebas covid. En los chats no surge información relevante o de decisiones en el sentido de ocultar información o beneficiar a un tercero. (jtr)

Fuente: Ecuador Tv

· Candidatos deben captar el voto de los millennials