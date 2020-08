1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 17 Agosto 2020

La posibilidad o no de que haya un alcalde con grillete lo deciden los jueces, aclaró el concejal de Quito, Bernardo Abad, edil de Quito. De darse aquello habrá que definir la situación, no hay que adelantarse a los hechos. Esto a propósito de las diferentes denuncias de corrupción que pesan son el municipio capitalino y en donde el alcalde Jorge Yunda no está exento de aquellas.

Mencionó que los funcionarios cuestionados -en su gran mayoría- sí han salido. Otros están siendo investigados. Respecto de los agentes de tránsito metropolitanos -dijo- que se encuentran detenidos en Latacunga.

Aclaró que no son dos los agentes involucrados, son tres. Explicó que el Municipio de Quito destina agentes a tres caravanas: presidente, vicepresidente y primera dama. El presupuesto llega al medio millón de dólares.

Recordó que hay siete temas que están siendo investigados por la Fiscalía: el presunto sobreprecio de las pruebas covid; el presunto sobre precios en la compra de la Emap; preasfaltado de Quito; el caso de la sanitización y desinfección de la Emap; desvío de recursos municipales a cuentas al exterior; También está la denuncia de delincuencia organizada en contra del alcalde de Quito. Este proceso ha sido llevado a la provincia de Chimborazo, porque resulta que se detectó nepostismo con el fiscal que estaba siguiendo el caso. (jtr)

Fuente: Video/Max Tv OnLine