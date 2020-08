Alberto Narváez, epidemiólogo

Detalles Publicado el Martes, 04 Agosto 2020

Dura advertencia. Alberto Narváez, epidemiólogo, dijo que la falta de pruebas para detectar personas contagiadas por covid-19 en Quito ha dificultado enormemente la tarea de frenar el actual bloque explosivo, que no será de las dimensiones de Guayaquil, pero que costará muchas muertes en exceso.

Refirió que el Ministerio de Salud ha invertido en estos meses menos que el año pasado, según estudios de la Facultad de Economía de la Universidad Central lo que explica la ausencia de pruebas. Se han preocupado mucho de las camas, pero se necesitaban muchas pruebas y no ahora sino desde el principio del confinamiento, de haberlo hecho así es probable que este rato podríamos haber frenado el bloque explosivo que está en camino en la capital.

"El bloque explosivo no ha parado, probablemente no sea de las dimensiones que se había proyectado, no hay camas, no hay UCI en Quito, los pacientes están siendo enviados a Guayaquil. El bloque explosivo está en camino, lamentó que las fiestas de grados provocaron muchos contagios y ahora comenzarán a aparecer los muertos y los casos graves, porque así se comporta la epidemia, aparece una semana después del contagio y los graves y muertos 15 posteriores". (jtr)

Fuente: Video/Max TvInline