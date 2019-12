1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 05 Diciembre 2019

Bernador Abad, concejal de Quito, al referirse a las festividades de la capital, destacó que no hay novedades en los más 250 eventos municipales ni tampoco en los privados que tiene permisos y autorizaciones. Lamentó que en el acto que se realizó en días pasados -el llamado Centralazo- que no contó con los permisos respectivos sí hubo una fallecida y cuatro heridos. Reiteró que lo ocurrido en el Centralazo no puede quedar en la impunidad y sancionarse a los responsables. (I-jt)

Fuente: Video/Ecuador Tv