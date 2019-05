Cuarta promoción de Agentes Civiles de Tránsito (ACT)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Mayo 2019

Andrés Roche, gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), durante la cuarta promoción de Agentes Civiles de Tránsito (ACT), destacó: “El servicio público es un verdadero apostolado apoyado en la vocación de una persona en entregarse y servir a los demás, servir y buscar el bienestar del ciudadano”, acotó.

Aclaró que los 24 nuevos Agentes Civiles de Tránsito “no vienen a sumar más efectivos de lo que se necesita Guayaquil, ustedes son el reemplazo de 24 agentes que ya no están, que no comprendieron lo que es ser un buen servidor público”, argumentó y hacer una reflexión “en sus funciones tengan la mística como una fuerza interior para ir más allá de las tareas encomendadas. Utilicen el sentido común como el camino directo a la solución de un conflicto. Sean creativos e influyentes en la educación vial del conductor y peatón, entendiendo que el fin es educar y no multar y que ganamos mucho más explicando al ciudadano, cordialmente su infracción, que multándolo”, esto dijo Roche.

Así mismo el funcionario fue enfático en advertirles que deben rechazar cualquier insinuación dolosa porque eso les dará la fuerza moral y el reconocimiento ciudadano.

Finalmente, recalcó que la ATM ha ido más allá, no solo como ente de control. “Hemos pasado de innovación en innovación con la mano de los transportistas, mejorando la transportación pública que utiliza el setenta por ciento de la población guayaquileña y en la que se han renovado 900 buses e incorporado 20 buses eléctricos.

Agradeció a la CTE y a la UESS en las personas del Jimmy Negrete y Leticia Pino, Director Ejecutivo de la CTE y Directora Ejecutiva de la Unidad de Educación Continua de la UESS, respectivamente, por ser parte de la preparación física y académica de los nuevos 24 Agentes Civiles de Tránsito que en el marco de la ceremonia realizaron su juramente que lo asumió el Gral. Luis Lalama, Director de Operaciones de Tránsito de la ATM.

En la ceremonia estuvieron presentes una gran cantidad de familiares de los incorporados que manifestaron su complacencia por este logro de los jóvenes que estarán recorriendo las calles de Guayaquil con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial de sus habitantes.

