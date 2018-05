Dice que aún no se decide a ser candidato a la Alcaldía

Detalles Publicado el Martes, 15 Mayo 2018

En la entrevista para el programa de radio América, el prefecto Jimmy Jairala planteó los retos que debe acometer el próximo alcalde de Guayaquil. Un giro a la administración municipal, la construcción de una agenda municipal consensuada con la ciudadanía, la dotación de servicios básicos en zonas marginales y la recuperación de los espacios públicos, están entre los temas que abandera.

Aunque Jairala precisó que aún no ha resuelto si será o no candidato a alcalde de Guayaquil por el movimiento Centro Democrático, destacó su experiencia de nueve años como prefecto de la provincia más poblada y productiva del Ecuador. "No soy un improvisado en la administración pública", subrayó.

Esa experiencia y el permanente contacto con la ciudadanía lo llevan a plantear los temas que se deben discutir de cara a los comicios seccionales. Si bien destaca el crecimiento urbanístico de la ciudad, reiteró que antes de desarrollar proyectos como el nuevo aeropuerto (puede operar sin ninguna limitación hasta 2034, según IATA y la Universidad de Oxford) o la ciudad del futuro, se debe dotar de servicios básicos a las zonas periféricas. "He pedido que, en lo que queda pendiente de esta administración, se priorice lo urgente sobre lo importante".

Esas prioridades radican en la dotación de servicios básicos (agua y alcantarillado) y calles asfaltadas para las zonas más apartadas de la ciudad. "Hay que hacer una combinación entre el progreso y el bienestar. Y de eso se tratan mis recorridos: estamos conversando con los ciudadanos para ver en qué nivel están".

Visto así, es importante que la próxima administración municipal construya una agenda, escuchando a la ciudadanía. Por ejemplo, mencionó que el programa de escuelas de fútbol que ha desarrollado con éxito la Prefectura en toda la provincia del Guayas se puede masificar en la ciudad, al igual que se puede intensificar la práctica de otros deportes como una forma de combatir la drogadicción en los jóvenes. "El Municipio no puede estar ajeno a este problema que es de sus ciudadanos y de la gente que paga sus impuestos".

También se deben recuperar los espacios públicos y retirar las rejas de los parques; arborizar la ciudad; y, corregir las contradicciones que se viven en zonas como Posorja, una parroquia rural de Guayaquil, que cuenta con una fuente de agua a pesar de que sus habitantes tienen problemas con el servicio de agua potable. "El modelo ha tenido éxito, no lo cuestiono; pero hay que agregarle la visión social".

"No podemos seguir vendiendo a Guayaquil como la ciudad donde está todo hecho –agregó-... lo que tiene que pasar en Guayaquil es que se dé un giro a la administración. No nos apresuremos con obras que pueden esperar, sino que debemos priorizar lo que no está hecho".

Finalmente, Jairala celebró el anuncio del presidente Lenín Moreno de enviar a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Comunicación, que incluirá la eliminación de la Superintendencia de Comunicación. "Centro Democrático ha trabajado activamente en ese proyecto y gran parte de nuestros aportes están recogidos en él", señaló el ejecutivo guayasense.