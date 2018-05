1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 14 Mayo 2018

En entrevista para el programa Punto de Orden, de radio Centro, el prefecto Jimmy Jairala se definió como un amante del progreso. Y bajo esa óptica compartió su visión de hacia dónde debe apuntar la gestión municipal en el próximo período, aunque él aún no ha decidido si será o no candidato a la Alcaldía de Guayaquil.

"El escenario electoral está aún bastante disperso y hay que esperar con paciencia", dijo Jairala, la mañana de este lunes 14 de mayo de 2018. Será en septiembre próximo cuando tomará una decisión, entre dos opciones: aceptar la postulación al Sillón de Olmedo; o, mantenerse en funciones en la Prefectura del Guayas hasta terminar su período y fortalecer el movimiento Centro Democrático, de cara a los comicios generales de 2021.

Los números son favorables para Jairala. En promedio, la aprobación a su gestión está en el 85%. "Yo voy a estar donde el movimiento me necesite: y si me necesitan en Guayaquil, ahí estaré; y, si me necesitan en otra área, ahí estaré".

En el camino electoral, aún no se han decidido alianzas en Guayas, aunque ya se han autorizado conversaciones en otras provincias. "Tenemos que poner candidatos a prefectos y a alcaldes, sin renunciar a las alianzas". Pero insistió en que el horizonte político no está claro en esta materia.

Hasta llegar a esas definiciones, Jairala tiene claro la situación en Guayaquil. Si bien ponderó la gestión del actual alcalde, consideró que aún faltan cosas por hacer, principalmente en el cordón de pobreza que vive en la periferia.

Eso sí, se definió como un amante del progreso. "Nunca he dicho que estoy en contra del aeropuerto. Pero una cosa es la urgencia y otra cosa es la importancia; una cosa es el progreso y otra el bienestar", dijo Jairala al subrayar su planteamiento de que proyectos como la construcción del nuevo aeropuerto y la ciudad del futuro (en los terrenos del actual José Joaquín de Olmedo) pueden esperar hasta que se dote de bienestar y servicios básicos a sectores populares.

En otro orden de temas, el ejecutivo guayasense confirmó que ya zarpó de Holanda la draga que utilizará el Servicio de Dragas de la Armada para remover el sedimento en los alrededores del islote El Palmar, en el río Guayas; se espera que esta arribe para las fiestas de julio.

"El dragado era mi gran tarea pendiente con Guayaquil, que nos costó cuatro años de lucha –reconoció-. Pero, finalmente, tras la caída de tres procesos, terminamos por asignarla a la Armada Nacional por la vía del régimen especial; y eso va a ser un gran alivio y la seguridad de que una vez que termine el dragado, Guayaquil va a reducir el riesgo de inundaciones, lo mismo que la cuenca baja del Guayas".

Finalmente, reconoció su preocupación porque está pendiente que el Gobierno reponga los USD 26 millones correspondientes a la inversión de la Corporación Provincial luego de que se le devolvió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la autopista Progreso-Playas. "Con ese dinero tenemos programadas tres carreteras, así que es urgente que el Gobierno Nacional nos devuelva esos recursos".