Detalles Publicado el Jueves, 10 Mayo 2018

Durante la entrevista de este jueves 10 de mayo de 2018, que se transmitió desde radio Cristal, el prefecto Jimmy Jairala se refirió al volcamiento de una camioneta en la vía Magro-Boquerón, en Daule. La carretera está siendo reconstruida por una contratista de la Prefectura del Guayas.

"El accidente registrado el miércoles pasado, en el que gracias a Dios no hubo muertos, no fue ocasionado por falta de señalización, sino que llovió tanto que por la fuerza del agua, una tubería se desestabilizó y el vehículo se volcó y se lo llevó la corriente... Así que eso no es culpa ni de la señalización, ni del contratista y mucho menos del prefecto".

En todo caso, informó que el contratista está asumiendo la responsabilidad de los daños. "Son cosas de la naturaleza (una intensa lluvia en mayo). No hay forma de hacer un puente alterno sino se tiene una vía alterna para comenzar a reemplazar al actual". La estructura tipo Bailey está prácticamente inutilizada y por ella solo se permite el paso de vehículos livianos mientras se construye el nuevo puente de hormigón.

En otro orden de temas, Jairala también consideró que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no tiene competencia para evaluar a la Corte Constitucional.

El miércoles pasado, el organismo resolvió evaluar a los nueve miembros de la Corte Constitucional. La resolución no fue unánime, pues contó con el voto negativo del consejero Xavier Zavala Egas.

Jairala dijo que Zavala tiene derecho a disentir, pero coincidió con él en el criterio de que el Consejo Transitorio no está autorizado, ni legal ni constitucionalmente, para calificar, juzgar o evaluar a la Corte Constitucional.

"El doctor Zavala ha dicho algo auténtico, legítimo y cierto, porque la Corte Constitucional no ha sido elegida por el Consejo de Participación Ciudadana", dijo el ejecutivo guayasense. Se basó en los artículos 434 y 435 de la Constitución para recordar que los miembros de la Corte se designan por una Comisión Calificadora que la integran dos personas nombradas por cada una de las funciones del Estado.

Jairala sugirió al Consejo Transitorio revisar su decisión. "Si ese criterio prevalece, mañana querrán evaluar a cualquier autoridad, incluyendo a alguna de elección popular, porque he escuchado decir al presidente (Julio César Trujillo) que las decisiones del Transitorio están por encima de la Constitución".

"Pero la Constitución es un marco legal que rige las actuaciones de quienes vivimos en un Estado democrático; de modo que el Transitorio debe recordar que por encima del Transitorio está la Constitución, porque (en la consulta popular) no elegimos Asamblea Constituyente sino un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio", subrayó.