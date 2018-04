1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 11 Abril 2018

En el programa La Hora del Pocho, que se transmitió este miércoles 11 de abril por radio Atalaya, el prefecto Jimmy Jairala ratificó que será en septiembre cuando defina si será candidato a la Alcaldía de Guayaquil. Y al evaluar los escenarios políticos y electorales, recordó que también tiene la opción de terminar su período en el Gobierno Provincial y dedicarse a fortalecer el movimiento Centro Democrático para los comicios generales de 2021.

"Yo no puedo decir radicalmente que voy a ser candidato, si no analizo que también tengo otra opción-necesidad de mi movimiento, que puede ser terminar el período y trabajar dos años en fortalecerlo con vistas al 2021, porque no vamos a volver a cometer el error de no presentar candidato a la Presidencia de la República. No estoy diciendo que voy a ser yo, pero tenemos que prepararnos", explicó Jairala.

Las definiciones se tomarán en septiembre. Jairala se basa en una encuesta de Opinión Pública para señalar que encabeza la intención de voto para asumir el Sillón de Olmedo, pero hará nuevas mediciones porque la campaña será dura.

¿Irán de la mano de otra agrupación en los próximos comicios? Dejó en claro que "no podemos depender de una alianza para presentar candidaturas... Para un proceso de negociación, ya no es como antes, porque tenemos cuadros interesantes en algunos cantones".

Jairala también fue consultado sobre cuestionamientos que se han hecho a su administración. Pero dejó en claro que no ha habido obras con sobreprecio ni sobrevaloradas. A la institución se le han hecho 40 auditorías y en ninguna se han detectado irregularidades, remarcó.

Recordó que, en lo que va de su gestión, se han firmado alrededor de 4.000 contratos con cerca de 1.800 proveedores diferentes; de ellos, más de 600 son a nivel de obra pública. "Que aparezcan cuatro que, por eficientes tengan el mayor número de contratos, eso no es raro en ninguna institución pública".

También atribuyó a un trasfondo político y electoral que se haya retomado el caso de los borradores de la Contraloría con supuestos indicios de responsabilidad penal. "Los 21 fueron archivados y ni siquiera se abrió instrucción fiscal. La Fiscalía desestimó las causas y esa desestimación pasó al presidente de la Corte de Justicia, quien ratificó la desestimación y archivó todos los casos".

"Lo que pasa es que cada vez que yo hablo de la posibilidad de ser candidato a alcalde cunde el pánico en redes sociales y comienzan a sacar cualquier cosa con tal de tapar el peso de la información de las cosas positivas", agregó.

El ejecutivo guayasense también confirmó que el 17 de abril firmará el contrato con el Servicio de Dragas de la Armada. La institución tendrá un plazo de dos años para el dragado de 4,5 millones de m3 de sedimentos en los alrededores del islote El Palmar, en el río Guayas. "Yo me puedo retirar habiendo cumplido algo que debió hacerse 50 años atrás. Estamos asumiendo, como Prefectura, un problema nacional que ya no podía esperar más".