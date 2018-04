1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 06 Abril 2018

La modernidad y el progreso se abren paso hacia el recinto Las Mercedes, del cantón Isidro Ayora, con la inauguración de su nueva vía de acceso, de 8.6 km de longitud, que realizó la tarde de este jueves 5 de abril el prefecto Jimmy Jairala en un emotivo acto.

La flamante carretera asfaltada, cuenta con ciclovía, señalética, barandas de seguridad y siete ductos cajones para evitar las inundaciones.

Además, mejora la movilidad, potencia el desarrollo y la economía de la población de este sector eminentemente agrícola. Su construcción tiene como propósito impulsar el crecimiento industrial y turístico de esa zona de Isidro Ayora, llamado también el Benjamín del Guayas por ser el más nuevo.

Jairala recorrió la nueva vía acompañado de la alcaldesa Rita Muñoz y de colaboradores de la Prefectura del Guayas y del Municipio, en una caravana motorizada. A su paso saludó y recibió muestras de agradecimiento de pobladores, motociclistas, tricimoteros, agricultores, miembros de gremios y asociaciones, caballistas y demás personas del sector.

"Esta es una obra muy importante, porque además en Isidro Ayora hay varias canteras que nos han proporcionado material, con el cual hemos hecho vías de otros cantones. Hubiera sido un acto de suprema injusticia no hacerle sus propias vías", comentó el ejecutivo provincial en su discurso ante los habitantes del lugar.

En el trayecto, aprovechó también para entregarle a Concepción Hinojosa Cruz, de 76 años de edad, un local del programa social 'Mi Tienda Solidaria', que impulsa el micro emprendimiento en la provincia del Guayas.

Hinojosa Cruz, quien siendo madre soltera sacó adelante a sus hijos sola, ganándose la vida con una pequeña tiendita que instaló hace 20 años, es la beneficiaria del programa, que repotenció su negocio y fue capacitada para hacerlo crecer con éxito.

"Me siento muy feliz al ver crecer mi local y por recibir la ayuda que me brindó la Prefectura. Yo ya pensaba retirarme y no trabajar más, pero verlo crecer me animó a seguir adelante, a seguir siendo una mujer productiva", aseguró la septuagenaria.

Después de realizar el tradicional corte de la cinta, el prefecto Jairala y la alcaldesa Muñoz encabezaron el evento de inauguración, al que asistieron cientos de ciudadanos, que se llevó a cabo en el recinto Las Mercedes.

Hilda Cruz, habitante del recinto anfitrión, expresó en nombre de sus coterráneos un agradecimiento al prefecto Jairala. "Es una tarde histórica para nuestro recinto, porque esta obra inaugurada hoy ha sido producto de nuestro clamor que hoy el prefecto Jimmy Jairala ha hecho una realidad".

Cruz manifestó también que la presencia de la nueva carretera "dignificó" al pueblo de su recinto, al no ser más un sitio lleno de polvo y olvidado. "Gracias prefecto y siga construyendo ese Guayas imparable".

Luis Villegas, presidente del mismo recinto, entregó al prefecto Jairala una placa de reconocimiento por esta importante obra vial. "Con sus obras Jairala no solo nos ha ayudado a nosotros, sino a la gente de toda la provincia del Guayas", dijo en su intervención.

Por su parte, la alcaldesa Muñoz agradeció a la autoridad provincial y a todos los funcionarios, autoridades, empresarios, líderes y pobladores en general, que aportaron en la gestión que se realizó para que sea construida la nueva vía.

"Gracias a su apoyo solidario y permanente para realizar esta infraestructura, que es una obra de gran trascendencia, que incrementará la movilidad segura, potenciará la competitividad al cantón atrayendo inversión, impulsará el dinamismo y eficiencia en la producción y que abrirán las puertas a la industria, mejorando la economía y la calidad de vida de nuestros habitantes", expresó Muñoz.

Jairala a su turno, comentó a los presentes que desde que aún era un periodista, supo que Isidro Ayora era el menos atendido de los cantones del Guayas, lo cual consideraba una injusticia. "Cuando informé a mis colaboradores que había decidido construir la vía Isidro Ayora - Corozal – Casa de Tejas, de 19 km, me dijeron que estaba loco, por hacer una gran vía para 15 mil personas. Gracias a Dios la hice y hoy ustedes están comunicados con Lomas de Sargentillo, con otra carretera que también hicimos nosotros, Las Cañas – Lomas", recordó la autoridad provincial.

Jairala detalló otras obras viales que realiza la Prefectura en beneficio de Isidro Ayora, como son la ampliación a cuatro carriles de la vía principal. "El 7 de mayo se adjudicará el puente en Rosa de Oro, hace muy poco trabajamos con equipo caminero (junto con el Municipio) en 15 km de caminos vecinales", informó.

Añadió que en relación a su población, Isidro Ayora es el cantón que más obras ha recibido en su administración. "Eso se llama equidad", resaltó la autoridad.

El ejecutivo provincial asimismo mencionó las obras que realizará y entregará antes de terminar su actual período como prefecto. "No me iré sin entregar la vía Balzar- San Isidro; El Empalme – La Guayas – La Puntilla; Simón Bolívar – Pueblo Nuevo –Límite Provincial; El Rosario – Chonero Central; Macul – El Carmen; Puente Negro – Vainillo; Las Minas – Petrillo; Pedro Carbo – Jerusalén. Estamos terminando la Magro –Boquerón (Fase 1) con el puente San Gabriel; estamos en el 30% de la vía Virgen de Fátima – Naranjal – Taura; construiremos con inversión privada la Eugenia – Paraíso; la Carrizal –Mata de Plátano.

Agregó que la Prefectura construye el nuevo Malecón de Playas, el acceso a Tenguel, el acceso a Taura que se está contratando y que colaborará en la construcción de mercados en algunos cantones, entre ellos Bucay, así como el nuevo Malecón de Salitre. "Todas estas obras ya están financiadas e incluyen la construcción de 13 puentes.

El agricultor Joel Murillo, de 18 años, habitante del recinto Las Mercedes, agradeció al prefecto Jairala por haber construido la vía que beneficia a su cantón.

"Recién construimos esta casa, pero no podíamos mudarnos con mi familia por el difícil acceso. Llevar a mis hermanas al colegio me resultaba complicado, tardábamos mucho y los baches me dañaban la moto. Ahora estamos en 10 minutos, rodamos seguros y no nos llenamos de polvo y lodo", indicó el joven.