Detalles Publicado el Miércoles, 04 Abril 2018

En entrevista para radio i99, la mañana de este miércoles 4 de abril de 2018, el prefecto Jimmy Jairala anunció un nuevo incremento en la inversión de obras para este año.

El monto subió de 234 a 243 millones de dólares.

Ese incremento, logrado a través de créditos con el Banco de Desarrollo del Ecuador, permitirá trabajar en obras como la nueva vía Pedro Carbo-Jerusalén, Las Minas-Petrillo-Puente Negro-Vainillo y Macul-El Carmen.

Precisamente, como parte del plan de obras institucional, confirmó, para las 16:00 de este jueves 5 de abril, la inauguración de la nueva vía Isidro Ayora-Las Mercedes (de casi nueve kilómetros), la segunda que construye su administración en ese cantón.

Además, hizo un llamado al ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda, para que se haga efectivo el pago de USD 26 millones una vez que la Prefectura del Guayas le devolvió a esa cartera de Estado la administración de la autopista Progreso-Playas. Con esos recursos se espera financiar las vías Balzar-San Pauleño-San Isidro, El Empalme-La Guayas-La Puntilla, Simón Bolívar-Pueblo Nuevo y El Rosario-Chonero Central, entre otras.

En otro orden de temas, Jairala reiteró que está a la espera de que los ministros anuncien cómo se aplicará el plan económico presentado por el presidente Lenín Moreno. "El país tiene en este momento esa gran oportunidad de que se genere una suerte de concertación para poder salir de la crisis y pasar exitosamente a esta nueva forma de gobierno que tanto reclamamos durante 10 años", dijo el prefecto guayasense.

Al ser consultado sobre la reducción del tamaño del Estado, recordó que los gobiernos provinciales y cantonales ya sufrieron recortes presupuestarios. En el caso de Guayas, por ley, se le redujo USD 40 millones de las asignaciones del Gobierno Nacional. "Nosotros hemos pagado con creces la crisis", subrayó.

Jairala también fue consultado sobre su futuro político. Basándose en encuestas serias, recordó que "si fueran hoy las elecciones para la Alcaldía de Guayaquil, yo puedo ganar". Y su trabajo está enfocado en ello aunque aún no ha decidido si se postulará o no. Eso sí, no ha descuidado su función de prefecto ni su responsabilidad como presidente nacional de Centro Democrático.

"En septiembre tendré que decidir qué hago". Su decisión no solo marcará los comicios de 2019, sino también los de 2021, porque lo que es seguro es que el movimiento tendrá candidatos a alcaldes y postulantes para la Presidencia y la Asamblea Nacional. "No he dicho que yo voy a ser, lo que digo es que nunca más cometeremos el error de no presentar candidato a presidente de la República".

Entre las figuras que tiene la agrupación naranja están el actual ministro de Trabajo, Raúl Clemente Ledesma; la exaspirante vicepresidencial Monserrat Bustamante; y, la directora provincial de Bienestar Animal y Gestión Social de la Prefectura, Nathaly Toledo, entre otros.