Detalles Publicado el Lunes, 26 Marzo 2018

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, resaltó la importancia que reviste el dragado que profundizará el canal de acceso a los puertos guayaquileños durante el acto oficial de lanzamiento del concurso público internacional para delegar a un gestor privado dichos trabajos y su correspondiente subida al portal público de compras del municipio porteño.

La mañana de este lunes 26 de marzo se realizó el acto oficial en el salón de la ciudad, con la asistencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, autoridades portuarias y representantes de las cámaras productivas, así como navieros y autoridades navales.

“Esto, señores, significa un viejo sueño, no de Guayaquil, sino del país, significa complementar nuestros puertos, la competencia entre nuestros puertos. Los puertos tienen que ser competitivos y todo se logra con una gestión de este nivel, como la que hoy día se va a poner en marcha”, señaló el alcalde Nebot durante su intervención.

Después de resaltar que pese a las diferencias políticas se trabaja en conjunto para el bien común, el alcalde anunció la disposición al "director de Informática para que eleve a nuestro portal esta contratación, que tendrá ofertas listas, Dios mediante, en el lapso de 60 días para luego proceder a su adjudicación e inicio de las actividades”.

El dragado para la profundización del canal de acceso a los 22 puertos guayaquileños tendrá una extensión aproximada de 90 kilómetros, partiendo de la boya de mar e incluyendo el obstáculo rocoso de Los Goles y logrará un calado de 9,5 a 12,5 metros, lo que permitirá el ingreso de buques más grande y mayor carga.

La contratación se hará bajo la modalidad de Alianza Público-Privada, con un costo de más de 90 millones de dólares y un período de concesión de 25 años.

La tasa no pasará por el Municipio

La obra se financiará con el pago de una tasa por parte de los armadores, que, por economía de escala, con la circulación de buques más grandes o mayor carga, verán incrementadas sus utilidades, lo que significa que no tendrá costo ni para el gobierno ni para el municipio porteño, ni para el pueblo guayaquileño y ecuatoriano.

“La tasa, en su pago, corresponde al sector privado naviero, y en su cobro, el Municipio de Guayaquil la ha delegado a quien vaya a dragar. ¿Por qué tendríamos nosotros que cobrar para luego pagar? Quien tiene ese tipo comedimiento solo tiene una intención en la cabeza: Jugar con la plata ajena, y, aquí, no tenemos ese tipo de intención; es mucho más seguro para quien va a invertir en un negocio a 25 años plazo, saber que va a cobrar directamente del sector privado naviero: la plata no se va a quedar en el Municipio de Guayaquil ni por un minuto, no va a pasar por aquí”, ha asegurado.

“Guayaquil se coloque en el puesto que se merece”

Previamente, el ministro Granda hacía otra afirmación que calificaba el momento histórico del acto, al recordar que el dragado del canal de acceso a las instalaciones portuarias guayaquileñas se enmarca en el Plan de Desarrollo Portuario para la ciudad de Guayaquil, con el cual se busca lograr que ‘la ciudad de Guayaquil se coloque en ese puesto que se merece, no solamente desde la perspectiva nacional, sino de la perspectiva de toda la cuenca del Pacífico, como esa ciudad dinámica, como esa ciudad productiva, como esa ciudad comercial y, precisamente, con el objetivo de que todas aquellas acciones, que son parte de este plan de desarrollo portuario, generen una mayor competitividad y, fundamentalmente, que sea el campo propicio para la generación de una inversión extranjera directa”.