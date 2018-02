1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

"Hay una nueva pretensión delictiva de paralizar la construcción de la Aerovía pero no lo van a lograr porque nada ni nadie va a detener que se lleve a cabo la acción que beneficiará a la población de Durán y Guayaquil", afirmó este viernes el alcalde de esta última ciudad Jaime Nebot.

Así se refirió a la orden del juez Ítalo Zambrano, quien habría dispuesto paralizar la obra de construcción de la estación de origen de la Aerovía en la ciudad de Durán ubicada en las instalaciones de la que era la piscina municipal.

A su juicio de Nebot, la actitud del juez "viola la Constitución y la ley, porque la facultad de expropiar es del municipalismo contra la cual nadie puede atentar. Y la Constitución en su artículo 424 establece que todo acto que va contra de la misma carece de eficacia jurídica", aclara. En ese sentido, "estamos obligados a no acatar la decisión del juez, no sólo por inmoral sino porque es inconstitucional", por lo que obra no se paralizará, agregó.

Sostuvo además que el juez Zambrano, por ser de Guayaquil, no tiene jurisdicción ni competencia sobre el cantón Durán y si no revoca su decisión será denunciado por el delito de "prevaricato" así como daños y perjuicios.

En una carta dirigida al ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, el burgomaestre explica en 2016 el Ministerio de Finanzas, de Ambiente, Dirnea, Cuerpo de Bomberos e Instituto Nacional de Patrimonio Cultural emitieron un informe favorable que fue suscrito por el director regional 5 del instituto, por lo que es inaceptable que pretenden ir ahora en contra de éste, ante una supuesta afectación de una construcción en estado ruinoso, abandonada y convertida en poza. (PMB)