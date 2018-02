El Comercio de Quito

Detalles Publicado el Lunes, 12 Febrero 2018

Los primeros nombres para terciar por la Prefectura del Guayas en el 2019 se empiezan a barajar. En Alianza País (AP) y la coalición del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) se habla de una “guerra de exarqueros”, en referencia a sus potenciales candidatos: José Francisco Cevallos y Carlos Luis Morales, respectivamente.

Cevallos, de 46 años, es actualmente el gobernador de la provincia y presidente de Barcelona. Es conocido por su larga trayectoria como portero en el equipo amarillo, en Liga de Quito y por haber actuado para la Selección nacional de fútbol, lo que le dejó el apodo de ‘Las Manos del Ecuador’.

Él no oculta el interés por una candidatura a la Prefectura: “Si me necesitan, ahí estaré”, respondió al ser consultado. “Yo seguiré aportando porque quiero servir a mi país y a mi provincia, Guayas, en la función que me dispongan”.

Una candidatura de Cevallos genera también el interés de Centro Democrático (CD), movimiento que lidera el actual prefecto Jimmy Jairala, de 60 años. Él contó que el colectivo Somos Ecuador estaba esperando que pase la consulta para buscar una alianza en Guayas, “que bien puede ser con (Alianza) País”.

Ese lazo ya se dio en Guayas en el 2014; entre CD y AP. Ese año, él ganó la reelección con el 53%. César Rohón (PSC), su seguidor inmediato, obtuvo el 37,2%. Mientras que en el 2009 Jairala fue electo por PSP-UNO, con el 42,4% de los sufragios frente a Pierina Correa, que logró el 38,4% (AP).

Esa nueva alianza, según Jairala, puede abrir la opción de que la coalición impulse su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, que sería lanzada a fines de febrero. Pero Cevallos refirió que cualquier escenario lo decidirá la directiva nacional de AP junto con las bases.

En el PSC, en cambio, apuntan a recuperar la Prefectura, un espacio que dominó entre 1992 y el 2009 con Nicolás Lapentti. La carta que se baraja es la del concejal porteño Carlos Luis Morales, de 52 años.

El exarquero profesional y quien portó por más de una década la cinta de capitán de Barcelona sostiene: “De que voy a participar en las próximas elecciones voy a participar”.

Contó que aún no ha decidido a qué dignidad apostará, pero aceptó que tiene una preferencia por la Prefectura. “Yo valoro mucho a las personas que me están encuestando para ese cargo, al momento tenemos muy buenos números, eso significa que contamos con la confianza de la gente”.

Morales comentó que a finales de julio o inicios de agosto próximo estará clara su candidatura y la organización que la auspiciará. “Por estrategia no puedo confirmar todavía eso, es como en el fútbol, el estratega no te puede decir yo voy a jugar 4-4-2… 3-5-2…”.

Morales captó su curul en el Concejo de Guayaquil con la alianza AP-CD, pero actualmente es independiente, cercano al bloque del PSC.

En la lista 6 no se oculta la intención de auspiciar su candidatura. Sin embargo, Henry Cucalón, legislador de esa agrupación, afirmó que “en su momento”, mediante los mecanismos internos, se definirá la postulación.

En el movimiento Creo, el nombre que surge es el de César Monge, su director nacional. Él ya participó en el 2014 y logró el 5,8% de los votos en esa dignidad.

El empresario camaronero dijo que su figura apunta para la Prefectura. Pero junto a él hay otras tres personalidades que aspiran a esa dignidad. No adelantó sus nombres. Solo añadió que hay un alto interés tras los buenos resultados electorales alcanzados por Guillermo Lasso en las presidenciales del 2017.

“Vamos a hacer un sondeo de opinión. Esto va a suceder entre febrero y la primera quincena de marzo, para así tener una idea de partida para que los que están interesados conozcan dónde arrancan”.

El movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS) proyecta convertirse en una alternativa a las tres principales fuerzas políticas: AP, PSC y Creo, según su director en Guayas, Héctor Vanegas, de 51 años.

Él aseguró que la agrupación tiene como propuesta trabajar en la construcción de vías rurales, impulsar el turismo y fomentar actividades tradicionales como el rodeo montubio.

Añadió que habrá elecciones primarias antes de octubre, para definir candidaturas. “Yo he manifestado mi intención de ser candidato a la Prefectura; por ello, estoy recorriendo la provincia durante varios meses, organizando las bases”.

En Fuerza Ecuador aún no hay una candidatura, pero la encuestadora Diagnóstico incluyó el nombre de la exlegisladora Gabriela Pazmiño, con más del 10%. Su esposo y líder de FE, Abdalá Bucaram Pulley, descartó que sea candidata.

No obstante, adelantó que las bases han decidido que plantearán la postulación del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz a esa dignidad. Esto será en la convención del partido, el 24 de mayo del 2018.

Fuente: El Comercio