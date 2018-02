Es la única ciudad que ha crecido económicamente

Guayaquil vuelve a ser el motor de la economía ecuatoriana al ser la única ciudad que ha crecido económicamente según los datos oficiales publicados del 2016. Lo resaltó la mañana de este miércoles 7 de febrero el alcalde Jaime Nebot, durante una entrevista radial en la que también expresó su rechazo al cierre de la Universidad Santa María, asentada también en Guayaquil.

"La ciudad de Guayaquil, y la provincia del Guayas, de acuerdo a las estadísticas oficiales, está otra vez a la cabeza de la economía en el Ecuador. Guayas y Guayaquil, son la única provincia y ciudad que han crecido económicamente, las que más aportan a la economía nacional, mientras las otras ciudades, y no me alegro de eso, al revés, me preocupa, todas las otras ciudades han decrecido", ha anunciado, para seguidamente sentenciar: "Cuando las cosas se hacen bien, los resultados son buenos, y, huelga decir, que cuando se hacen mal, los resultados son malos".

Tras esta afirmación infirió que lo preocupante es que el beneficiario o el perjudicado de esos resultados es el pueblo ecuatoriano y no los que causan los buenos resultados y los que causan los malos, "es la gente, por eso es que hay que preocuparse por ser eficiente y ser solidario, pero para hacer esas dos cosas hay que lograr superávit en las rentas públicas, por un lado, para poder hacer obras y generar trabajo, por ahí, y por otro, estar consciente que la empresa privada, nacional e internacional es el verdadero motor de la economía y darle la seguridad jurídica, y los estímulos y la confianza necesarios, para que se invierta y se produzca el bienestar y el empleo".

Cierre obligado de la Santa María

El alcalde guayaquileño también elevó su voz de protesta ante el anunciado cierre obligado de la Universidad Técnica Federico Santa María Campus Guayaquil, prestigioso centro superior de estudios, cuya sede se encuentra en Valparaíso, Chile, y que lleva 23 años funcionando en la ciudad.

Al respecto, Nebot señala: "Está por cerrar uno de los más prestigiosos centros tecnológicos que es la Universidad Santa María, que no es una universidad cualquiera, que está calificada excelentemente por el propio gobierno de gran categoría".

La Universidad cierra por la decisión tomada por los directivos de la institución, luego de conocer una reforma al artículo 161 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), donde se determina que las universidades que se creen no podrán celebrar ningún tipo de acto, contrato y operación con sus promotores.

Aclaró que esta circunstancia no nace del actual gobierno, sino de una reforma a la LOES que perjudica a 1.200 estudiantes. "A esta universidad la han perseguido, realmente: le aprobaron crear la Universidad del Río, pero luego le tiran una reforma con efecto retroactivo para cerrar la universidad. Imagínese un país que busca inversiones, un país que busca confianza y, otra vez, se presenta ese fantasma de la inseguridad, ya no solamente como dudosa sino ahora con efectos retroactivo. Esto es inaceptable en el mundo moderno".

Respecto al argumento que sustenta la reforma que conduce a su cierre, sobre que las universidades no deben tener fines de lucro, con lo cual el alcalde guayaquileño mostró su acuerdo, pero recalcando la diferencia entre el lucro y los contratos necesarios para que la universidad funcione.

"Esta es una actitud absurda, centralista, y yo, como Alcalde de Guayaquil, tengo que protestar, pues, como de costumbre, ¿dónde ocurre esto? en Guayaquil, y eso hay que protestar. Yo creo que el presidente Moreno, si quiere ser, como creo que será, consecuente con su actitud y su pensamiento de crear institutos tecnológicos, debe reformar lo anterior y no permitir que se cierren los que ya están funcionando", ha estimado al calificar la situación como 'un desaguisado producto de unos trasnochados'.