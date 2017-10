1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Octubre 2017

El fiscal César Peña informó que para las 08:00 de este viernes se ha convocado a la subsecretaria de educación y a la exdirectora del distrito, que fue removida en sus funciones, para que comparezcan en el caso de los supuestos abusos y violaciones sexuales en el colegio réplica Aguirre Abad, en Guayaquil.

"Si no va usaremos la fuerza pública", dijo Peña en referencia a la funcionaria removida.

La vicerrectora del plantel, el inspector general y los psicólogos están notificados para que den su versión en la Fiscalía mañana y el jueves.

El fiscal aseguró que desde que se hizo público el caso, las denuncias por presuntas violaciones sexuales a menores de edad en escuelas y colegios, aumentaron.

"A raíz de este asunto están apareciendo bastantes casos, hemos evidenciando un incremento, no he cuantificado la cantidad, pero en flagrancia algunos compañeros me informan que están llegando los directores de escuelas y colegios a denunciar", acotó Peña.

Las declaraciones las dio en el marco de la reunión con directores distritales y autoridades de los ministerios de educación y de justicia y de derechos humanos.

"La Fiscalía analiza cada caso, los casos de violación de menores son complejos. La ciudadanía, los padres, los profesores tienen la obligación de denunciar estos hechos de forma directa a la Fiscalía, más allá de los protocolos administrativos internos que tenga el Ministerio de Educación", aseveró.

Fuente: El Universo