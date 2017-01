Municipio de Guayaquil entrega escalinatas en tres cooperativas de Mapasingue Este

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 17 Enero 2017

El Municipio de Guayaquil, dentro del programa de construcción de infraestructura vial en sectores populares, entregó, este martes 17 de enero, 4 escalinatas de hormigón armado en Mapasingue Este, beneficiando a los habitantes de las cooperativas 26 de Febrero, Primero de Mayo y Corazón de la Patria, en la parroquia Tarqui popular.





La mañana de este martes, la vicealcaldesa, Doménica Tabachi, acompañada del concejal Manuel Samaniego, recorrió las obras culminadas destacando el servicio que prestan a la comunidad y que son el resultado de la visión municipal de dar bienestar a la ciudadanía: “Se siguen sumando el progreso y el bienestar de la ciudadanía. Donde hay obras hay alegría y esto es lo que está sucediendo hoy en Mapasingue Este, en este importante sector de la ciudad, donde estamos entregando 4 escalinatas para el beneficio de sus moradores”.



Indicó que las escalinatas obedecen a los pedidos de los habitantes de las cooperativas beneficiadas y constituyen logros encaminados a que la gente viva mejor. Estas obras se suman a la pavimentación y provisión de servicios básicos que lleva adelante el Municipio en el lugar.



Las obras tienen un costo total de más de 280 mil dólares y están ubicadas en 6to pasaje 38 NO, desde peatonal 38 NO hasta 7mo paseo 18ª NO; en el 9no paseo 36ª, desde 6to callejón 15C hasta calle 15C; de Peatonal s/n, entre Mzs 352 y 353, desde paseo 17 B NO hasta Peatonal s/n.



Adoquinado de parques en Urdenor

Posteriormente, la Vicealcaldesa también visitó los parques ubicados en Urdenor, en el Paseo 16 A NO, desde callejón 16 A NO, hasta Av. 8 NO, entre las manzanas 1019, 1011- 1018, 1010 - 1017, 1009 - 1016, 1008- 1015, 1007 - 1014 y 1006 – 1013, donde se ha procedido a adoquinar sus accesos y perímetros respectivos, con un costo de más de 75 mil dólares.

