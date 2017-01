Alcaldes de Guayaquil y Samborondón visitaron construcción de puente sobre río Daule que comunicará las dos ciudades

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 12 Enero 2017

Los cinco primeros pilotes, de 48 metros, de los 70 cimientos metálicos que se colocarán como base para el puente que enlazará a Guayaquil con Samborondón ya se encuentran hincados 40 metros en el lecho del río Daule. Estas pilas serán la estructura del puente de 780 metros de longitud que se construye al pie de la autopista Terminal Terrestre Pascuales y es la principal solución vial para aliviar el intenso tráfico vehicular entre las dos ciudades.





Y para constatar que los trabajos avanzan conforme al cronograma trazado por el consorcio Enlace 780, adjudicatario de la obra, los alcaldes de Guayaquil y Samborondón, Jaime Nebot y José Yúñez, visitaron el jueves 12 de enero, a las 11h15 el estribo sur ubicado al pie de la autopista Terminal Terrestre-Pascuales, junto a las plantas de tratamiento de Interagua, por donde se accede a las labores de construcción.



Ahí, Nebot y Yúnez se mostraron optimistas de que el puente esté concluido entre diciembre de este año y febrero del próximo año, y dijeron que es una aspiración de muchos años que ahora se está haciendo realidad y es importante para lo que se ha dado en llamar el Gran Guayaquil compuesto por Daule, Guayaquil y Samborondón y “ya no estarán separadas por el río, sino unidas por puentes”.



El alcalde Nebot anunció que los habitantes de Guayaquil no pagarán ningún peaje, tributo, contribución especial o impuesto por utilizar el puente porque está completamente financiado por el Cabildo porteño con cargo al presupuesto municipal “no voy a subir los impuestos por utilizarlo y de ningún modo, por ningún motivo, se suben los impuestos, y no hay contribución ni por este puente, ni por la Aerovía ni por el puente de Daule”.



Respecto a éste último, señaló que el proyecto vial avanza y solo se necesita una parte complementaria del Concejo Municipal de Daule para lograr la consecución del financiamiento y, seguidamente, se hará la licitación y se suscribirá el contrato del puente que enlazará a Guayaquil a la altura de la urbanización Perla –al pie de la autopista Terminal Terrestre-Pascuales- con La Joya en Daule.



También el primer personero municipal guayaquileño se refirió a la Aerovía, que se impulsa con el vecino cantón de Durán, “pese a que no hay afinidad política, porque no importan los partidos políticos cuando los funcionarios quieren servir a los ciudadanos” y para ello se espera la autorización del crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y se ejecutará para que los habitantes de Durán viajen en 20 minutos hacia Guayaquil y viceversa, lo que ahora les demora casi de 50 minutos a una hora.



Posteriomente, el alcalde Nebot se dirigió a una delegación de moradores del sector de las cooperativas El Limonal y Juan Pablo II, que colindan con el proyecto vial, para informarles que el paso peatonal elevado que han solicitado ya ha sido contratado por la Dirección de Obras Públicas por lo que se hará este año; que el estudio del malecón ya está listo y se contratará la ejecución de la obra en el 2017 y, por último, que la corporación edilicia “no comete estafa” y pagará al contado -al valor del mercado- las casas y terrenos de las familias, cuyos predios fueron expropiados para la construcción del puente de Samborondón.



Información técnica del proyecto vial

El puente sobre el Daule tendrá una extensión de 780 metros y se constituye en una solución para el atasco vehicular de la avenida Pedro Menéndez Gilbert y en el Puente de la Unidad Nacional durante las horas picos. Esta solución privilegia la afluencia vehicular hacia el noroeste, a través del viaducto que llega a la Av. José María Egas hacia las ciudadelas Alboradas, Sauces y otras.



Esto evita que el tráfico se dirija a la avenida de las Américas, trasladando el problema a estos sectores sin solucionarlo. El puente al arribar a la autopista Narcisa de Jesús, se divide en dos ramales, uno que se convierte en el viaducto, a seis metros de altura, hacia la Av. José María Egas, y otro que circunvala para retomar la propia autopista.



En la avenida Samborondón, al inicio de la aproximación al puente, se construirá también un paso elevado para no interrumpir el tráfico, a un costo de 13 millones de dólares. El puente cuesta 35 millones de dólares, el viaducto de aproximación del puente a la autopista Narcisa de Jesús, 16 millones, y el viaducto a la Av. José María Egas, 17 millones.



El puente tiene cuatro vías, dos de ida y dos de vuelta, con un espaldón de 2,50 m a cada lado. También tiene 1,50m para ciclovía y un metro para peatones a cada lado.

