Multas se avisan hasta a domicilio, según la ATM

Jueves, 12 Enero 2017

Cada vez que Henry Moreira, de 60 años, quiere averiguar si tiene citaciones de tránsito le pide ayuda a sus hijos. Él es dueño y conduce una buseta de expreso escolar que como toda unidad que da ese servicio debe ser sometida a revisión técnica vehicular dos veces por año.

“Cuando ya me toca revisar el carro mis hijos me ven si tengo citaciones, porque si tengo no puedo hacer revisar el carro hasta que haya pagado”, dice.

Moreira cuenta que sus hijos ingresan con sus datos a la página web de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) para consultar si tiene o no multas por infracciones.

