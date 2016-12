Alcaldesa (e) Doménica Tabacchi entregó a residentes del sur la rehabilitación del alcantarillado del Barrio del Centenario

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 28 Diciembre 2016

La alcaldesa (e) de Guayaquil, Doménica Tabacchi, entregó la mañana del miércoles 28 de diciembre a los residentes del sur de la ciudad, la rehabilitación del alcantarillado sanitario del Barrio del Centenario a lo largo de la calle 6 de Marzo, en una longitud de dos kilómetros y con un período de vida útil estimado en 50 años.





Así lo explicó el presidente del Directorio de EMAPAG-EP, Andrés Mendoza, quien dio a conocer el trabajo que realizó la contratista Reconstrucción Caños S.A. donde se ejecutó la rehabilitación del colector Parson Sur mediante una tecnología denominada Spiral Wound Liner que se usa para rehabilitar tuberías de diámetros superiores a los 1.200 mm sin tener que hacer zanjas y dañar las vías de acceso del área intervenida.



Cabe indicar que estos trabajos de saneamiento ambiental benefician a 260.000 habitantes y entre los sectores beneficiados están: casco central de la ciudad, Puerto Lisa, Barrio Astillero, La Bahía, Barrio de la Armada, Barrio del Seguro, Urbanización Las Joyas, Barrio Centenario y urbanización La Saiba que mejora sus condiciones de vida y de salud.



Tabacchi aseguró que, “esto es Guayaquil donde el progreso no admite retroceso y estamos para entregar obras y multiplicarlas. Lo que se ha hecho en este sector de la ciudad se hará en más de 15 kilómetros de calles en El Cisne 2, donde ya se firmó la rehabilitación del sistema de alcantarillado. Son obras y cumplimiento, y estamos para cumplir y no para prometer y no cumplir. Somos un Gobierno que sabe administrar sus recursos, un Gobierno municipal que sabe servir”.



Procedimiento

La tecnología de punta utilizada consiste en la construcción de una nueva tubería a manera de espiral dentro de una tubería ya existente y luego rellenar con grout los espacios hasta ponerla finalmente en funcionamiento. Así, el procedimiento contempló los siguientes pasos: instalación de bypass para desvío de aguas residuales, limpieza mecánica de cada tramo de tubería existente e inspección televisiva (CCTV) en la que se codifican los daños en la tubería existente y define el nivel de severidad del daño de cada tramo de la tubería.



Además, rehabilitación con tecnología Spiral Wound Liner donde se ejecuta el enrollado de cinta en espiral para formado de tubería, sellado de juntas en las cámaras de inspección, relleno de espacios entre tubería nueva y tubería existente e inspección CCTV. Para culminar se rehabilita con cámaras de inspección, retira el bypass y se pone en operación.



Esta tecnología hace parte de las diferentes alternativas de rehabilitación de tuberías existentes (acueducto, alcantarillados, entre otros) conocido como Tecnologías sin zanja (Trenchless) o tecnologías no destructivas, que tienen un impacto muy bajo con el entorno, (que puede ser cuantioso, si se emplean tecnologías con zanja abierta) lo que permite que se renueven las tuberías sin tener que cerrar calles por periodos largos, disminuyendo fuertemente la presencia de excavadoras, volquetas y similares, debido a que toda la rehabilitación se hace dentro de la tubería existente dando finalmente una nueva vida útil a la tubería rehabilitada de varias décadas. La ventaja más importante de estas tecnologías es el bajo impacto al entorno.

