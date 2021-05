1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Mayo 2021

Tras el término del estado de excepción, el COE de Guayaquil dispone nuevas medidas, entre ellas la restricción vehicular en la ciudad entre las 22:00 a las 05:00 del día siguiente. Las medidas entran en vigencia desde las 00:00 del 21 de mayo.

Los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil se reunieron este miércoles para establecer las regulaciones que regirán en la urbe a partir de la finalización del estado de excepción.

Se establecerán 3 niveles de alerta epidemiológica mientras dure la emergencia sanitaria en donde se determine al menos dos de estos indicadores al mismo tiempo:

Se ratifica la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía pública. Se regula el expendio en licoreras, depósitos, minimarkets, gasolineras, y locales autorizados de distribución:

a. Alerta nivel 1.- hasta las 00h00.

b. Alerta nivel 2.- hasta las 22h00.

c. Alerta nivel 3.- hasta las 18h00.

Se mantiene el cierre de bares y discotecas hasta nuevo aviso.

Regulación de aforo en restaurantes, gimnasios y centros comerciales (también se aplicará el mismo aforo en los patios de comida, el control estará a cargo de la administración del centro comercial).

a. Alerta nivel 1.- 75%

b. Alerta nivel 2.- 50%

c. Alerta nivel 3.- 30%

Regulación de aforo en cines y teatros:

a. Alerta nivel 1.- 50%

b. Alerta nivel 2.- 30%

c. Alerta nivel 3.- 0%

Regulación de aforo del 30% y un máximo de 6 horas en velorios de los distintos cementerios del cantón. Se mantienen prohibidos los velorios en casos de Covid confirmado de acuerdo al protocolo correspondiente aprobado por el COE Nacional.

Regulación en establecimientos ya sean hoteles, salones de eventos especializados y centros de convenciones que realicen eventos sociales y corporativos:

a. Alerta nivel 1.- 50% de aforo, operación hasta las 2h00.

b. Alerta nivel 2.- 30% de aforo, operación hasta las 0h00.

c. Alerta nivel 3.- 10% de aforo, operación hasta las 22h00.

Estos aforos pueden aumentar hasta un 20% si los eventos se hacen al aire libre. En todos los casos, para llegar al tope de aforo se deberá garantizar la aplicación de los protocolos de bioseguridad y distanciamientos respectivos.

Apertura de canchas deportivas para uso recreativo sin la presencia de público, y de acuerdo al protocolo de la Secretaría del Deporte aprobado por el COE Nacional.

Se aplicará restricción vehicular particular de la siguiente manera mientras dure la emergencia sanitaria de la siguiente manera:

a. Alerta nivel 1.- sin restricción vehicular particular.

b. Alerta nivel 2.- desde las 22h00 hasta las 5h00 del día siguiente.

c. Alerta nivel 3.- desde las 20h00 hasta las 5h00 del día siguiente.

Se mantienen las siguientes excepciones:

✓ Servicios de Salud de la Red Pública Integral y de la Red Privada Complementaria.

✓ Seguridad Pública, Privada, Servicios de Emergencias y Agencias de Control.

✓ Sectores Estratégicos.

✓ Servicios de emergencia vial.

✓ Sector Exportador y toda su cadena logística.

✓ Prestación de servicios básicos como agua potable, electricidad, recolección de basura, entre otros.

✓ Provisión de alimentos y bebidas, incluido transporte y comercialización.

✓ Provisión de medicinas, insumos médicos y sanitarios incluidos su transporte y comercialización.

✓ Industrias y comercios relacionados al cuidado y crianza de animales.

✓ Trabajadores de los medios de comunicación.

✓ Plataformas y servicios de delivery.

✓ Cuerpo Diplomático, consular y organismos internacionales acreditados en el país.

✓ Personas particulares en caso de emergencia debidamente justificada.

✓ Actividades relacionadas al Sector Financiero bancario.

✓ Abogados

✓ Funcionarios de la Corte Constitucional.

✓ Servidores públicos de la Función Judicial.

✓ Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Procuraduría General del Estado, Asamblea Nacional, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado.

✓ Personas responsables y/o a cargo de la distribución y entrega de alimentación escolar.

✓ En aquellos casos que se requiera movilización hacia y desde aeropuertos, los habilitantes serán los pasajes del titular.

✓ Personas que tienen agendadas sus citas de vacunación debidamente comprobado con el turno asignado, incluidos aquellos que tengan a cargo su cuidado y traslado para este fin;

✓ Carga comercial que se traslade desde y hacia puertos y aeropuertos.

✓ Sector de la construcción y su cadena conexa.

La evaluación de los índices epidemiológicos se hará quincenalmente. Se determina que

hasta la próxima evaluación estamos en Alerta nivel 2 en el Cantón Guayaquil.