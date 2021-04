1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 15 Abril 2021

En el marco del Plan de Vacunación contra la COVID-19, este jueves 15 de abril, en el Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB), en Guayaquil, el presidente de la República, Lenín Moreno, junto a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, constataron la logística y buen curso del proceso de vacunación a la población de esa ciudad.

En el evento, además, se efectúo la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) para aunar esfuerzos a favor de la inoculación en todo el país.

El mandatario y la burgomaestre recorrieron las instalaciones de ese punto para corroborar que la ciudadanía está siendo atendida de forma adecuada. En ese lugar, hoy 960 personas recibieron la dosis del medicamento contra el coronavirus. El Jefe de Estado expresó que, en la Perla del Pacífico, tanto el Municipio como el Gobierno han unido esfuerzos para optimizar este proceso.

“Estamos demostrando que la mejor forma de trabajar es en conjunto y de forma integral”, sostuvo. A ello, Viteri agregó que esta suma de voluntades obedece a la firma de un convenio en el que se establece que el municipio aporte con la logística - de la mano de la empresa privada y otras instancias- mientras que el Ejecutivo abastece de las vacunas y la base de datos. “Nos dimos la mano y los dos primeros días vacunamos a 2.132 personas”, explicó.

En ese contexto el Primer Mandatario se refirió al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la AME y el MSP que se suscribió hoy “con el cual cada municipio tendrá la capacidad para coordinar las vacunas en sitios específicos” indicó, al tiempo que explicó que dichos espacios se agregan a los dispuestos por el Gobierno.

El objetivo es articular acciones conjuntas para combatir los efectos provocados por la pandemia. Este documento involucra a 221 GAD de la nación y permitirá coordinar los cronogramas de vacunación en la jurisdicción territorial; además de los aspectos operativos y logísticos establecidos por el MSP. Raúl Delgado, presidente de la AME, agradeció al Gobierno Nacional por la oportunidad que brinda a los municipios para sumarse en la lucha para proteger la vida de los ecuatorianos.

“Asumiremos la responsabilidad de adecuar espacios seguros, hacer control de bioseguridad y acompañar para que ninguno de los sectores más sensibles y personas que más necesiten se quede sin vacuna”, puntualizó.

En otros temas, el Mandatario manifestó que se está evaluando la propuesta de incluir en el proceso de vacunación a profesionales de la comunicación. Mientras que el ministro de Salud, Camilo Salinas, informó que las personas mayores de 90 años pueden ir a los puntos para vacunarse de forma directa.

Adicionalmente, expresó que el nivel de ausentismo se ha reducido al 15%. Y manifestó que se habilitará un servicio para que quienes no puedan o no quieran el servicio tengan la opción de informar y así reagendar a otro ciudadano. “En caso de no poder acudir, infórmenos a través del 171 para inmediatamente agendar a las personas que sí quieren ser protegidos con la vacuna”, insistió el Ministro.