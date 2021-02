El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Febrero 2021

Martha Córdova, presidenta de la Federación de Establecimientos Educativos Particulares Laicos del Guayas, señaló que para el próximo año lectivo los 80 planteles agremiados en la provincia solicitarán el retorno a las aulas de manera semipresencial.

Esto significa, explicó, que los estudiantes regresen en grupos reducidos para garantizar las medidas de bioseguridad dispuestas por la pandemia del COVID-19, tales como el distanciamiento social, el uso de mascarilla y la desinfección frecuente de manos. “La mayor lección que nos ha dejado (la pandemia) es que el maestro es irremplazable, la interacción que existe entre el maestro y el estudiante, realmente, no se la puede reemplazar porque los alumnos y todos los seres humanos somos seres sociales y necesitamos interactuar. La acción pedagógica que ejerce el docente junto al estudiante realmente no la puede reemplazar el padre y ninguna otra persona. Los estudiantes no aprenden de la misma manera”, expresó Córdova, rectora del centro educativo Semillita de Guayaquil, ubicado en las calles 29 y Amazonas.

La docente mencionó que si bien la pandemia obligó a la educación virtual, esta modalidad no tiene los beneficios de las clases presenciales en las que el estudiante, por ejemplo, puede pedir al docente una nueva explicación en caso de no haberle quedado claro determinado tema.

“Esta interacción pedagógica hace muchísima falta, por eso nosotros estamos, y hay una evidencia a nivel mundial que se necesita (volver a las aulas), y no solamente somos nosotros como gremio, la Unicef está apoyando a nivel mundial que se necesitan clases presenciales para evitar estrés, para evitar que los niños sigan retrasándose en su aprendizaje”, añadió.

Días atrás, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Ecuador insistió en la aplicación del retorno progresivo y voluntario de los estudiantes cumpliendo los parámetros sanitarios contra el COVID-19. Según sus estudios, seis de cada diez alumnos consideran que están aprendiendo menos actualmente.

El Ministerio del ramo culminará el presente año lectivo el 11 de marzo, de acuerdo con la programación. El inicio del siguiente ciclo escolar en la Costa será el 7 de mayo. (I)(I)

Fuente: El Universo